Žalostinka s Švedsko, slovenska pot v Stožice vodi prek Srbije

Dve zelo različni melodiji so na 15. evropskem prvenstvu zaigrale slovenske rokometašice. Petkovi rapsodiji proti Danski je sledila nedeljska žalostinka in poraz za 11 golov proti Švedski, ki je razkrila težave domače reprezentance. Razmišljanja o polfinalu je zamenjalo upanje na preboj v drugi del eura v Stožicah. Dirigent Dragan Adžić bo moral v torek dekleta uglasiti, da se bo po tekmi s Srbijo njihova polka slišala do Ljubljane. Kaj so po porazu povedali selektor Adžić, kapetanka Ana Gros in mlada Valentina Klemenčič?