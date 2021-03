Zarabčeve zebre premočne za žilave Celjane

THW Kiel : Celje Pivovarna Laško 33:29 (19:15) Wunderino Arena, 100 gledalcev, sodnika Leszczynski in Piechota (Poljska).

Kiel: Quenstedt (6 obramb), N. Landin; Ehrig 3, Duvnjak, Sagosen 3, Reinkind 1, M. Landin 5, Sunnefeldt 1, Weinhold 2, Wiencek 4, Ekberg 5, Dahmke, Zarabec 4, Voigt, Horak 1, Pekeler 4; Celje Pivovarna Laško: Vujović (14 obramb), Gaberšek; Mazej 6, Dragašević 2, Razgor 3, Marguč 2, Šarac, Grošelj 2, Poteko, Čepić 1, Kodrin 1, Horžen 1, Mlakar 4, Leban, Novak 2, Načinović 5; sedemmetrovke: Kiel 4 (4), Celje Pivovarna Laško 4 (3); izključitve: Kiel 2, Celje Pivovarna Laško 2.

Miha Zarabec je bil organizator Kielovega napada. FOTO: THW Kiel

Tomaž Ocvirk, trener RK Celja Pivovarne Laško: »Čestitke Kielu za zasluženo zmago. Čestital bi tudi svojim igralcem, ki so dobro odigrali tekmo. Ključnih je bilo prvih deset minut, ko smo začeli preveč neodgovorno in pasivno v obrambi in napadu. Z menjavami smo dvignili nivo, agresivnost, igrali tako, kot smo si želeli. Do konca smo bili v igri, na koncu pa so presodile izkušnje nasprotnika, ki je zasluženo slavil. A še enkrat, ponosen sem na svoje igralce.«

Tomaž Ocvirk je bil ponosen na predstavo svojih fantov. FOTO: Damir Krajac/Cropix

Vid Poteko, igralec RK Celje Pivovarna Laško: »Moramo ostati pozitivni, saj smo danes igrali z evropskim prvakom. Vsak igralec v naši ekipi je pokazal dobro predstavo, ostati moramo na nivoju, kot ga kažemo na vseh zadnjih tekmah in poskusiti zmagati na zadnji tekmi v Aalborgu. Danes smo tekmo začeli malo preveč zadržano, izgubili kakšno žogo preveč, Kiel pa je ustvaril razliko, ki jo je držal skozi vso tekmo, a pokazali smo zelo dobro borbo, zato lahko optimistično pričakujemo naslednje tekme.«

Celjani so se predstavili v dobri luči. FOTO: CPL

Če evropski šampioni iz Kiela ne bi imeli razigranega dirigenta, bi morda rokometaši Celja Pivovarne Laško uprizorili še en podvig v ligi prvakov, a so se v zaostali tekmi morali sprijazniti z dostojnim porazom.Celjani so v pristaniško nemško mesto po čarterskem poletu iz Ljubljane prišli na dan tekme. Potem ko so zaostajali že za šest golov, so se ob koncu vrnili med žive in se približali na 29:31 ter imeli dva napada za minus 1, a storili še dve od mnogih napak, nakar so zebre v zadnjih treh minutah tudi po zaslugi bivšega celjskega asa Zarota (4 goli) zadržale prednost.Bilo je 33:29 (19:15). Celjane, pri katerih jedosegel šest golov, v četrtek na severu Evrope čaka še tekma z Aalborgom, ki prav tako ne bo odločala o ničemer, nakar se bodo začele priprave na osmino finala, v kateri mlade ekipeglede na formo nikar ne gre vnaprej odpisati. V drugem delu sezone so premagali Nantes in Zagreb ter namučili Veszprem in Barcelono.Tekmec v izločilnih bojih (konec marca in začetek aprila) bo znan v četrtek, možni pa so Paris SG, Kielce in Flensburg.