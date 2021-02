Zdesetkani Celjani gostujejo v Nantesu

Celjani v 31 dneh z 11 tekmami

Liga prvakov, skupina B

Rokometaše Celja Pivovarne Laško le štiri dni po končanem svetovnem prvenstvu v Egiptu čaka prva preizkušnja v skupinskem delu evropske lige prvakov. Zaostala tekma 7. kroga se bo drevi v Nantesu pričela ob 20.45.Po prvotnem programu bi obračun med Nantesom in Celjem moral biti sredi novembra, a je bil odpovedan zaradi okužbe igralcev francoske ekipe z novim koronavirusom, njun prvi medsebojni dvoboj v dvorani Zlatorog, ki je bil konec novembra, pa se je končal z zmago Nantesa z 31:25 Celjski trenerna današnjem dvoboju ne bo mogel računati nain, ki so poškodovani, na zadnjih treningih pa sta zaradi bolezni manjkala tudiinTrener Celja Tomaž Ocvirk je pred odhodom razmišljal: »V Nantesu začenjamo naporen niz enajstih tekem v naslednjih enaintridesetih dneh, zato smo januarski del priprav namenili temu, da bomo skozi zanj prišli uspešno. To nam lahko uspe s širino kadra, zato bodo priložnost dobivali vsi igralci, žal pa se je zgodilo, da imamo nekaj težav s poškodbami in boleznimi, ki nam bodo na uvodu v ta niz, to otežili. Na vseh tekmah moramo biti pravi, čeprav je jasna prioriteta državno prvenstvo, pa moramo biti na vseh tekmah maksimalni, saj moraš biti kot športnik vedno najboljši. V Franciji nas čaka težka tekma, na kateri pa moramo prikazati povsem drugačen obraz, kot na tekmi, ki smo jo s tem nasprotnikom odigrali v Celju.«Steber obrambeje dodal: »Že takoj v začetku februarja moramo nastopiti odločno. Pomembne tekme nas čakajo, zgodil se bo razplet v ligi prvakov, poleg tega pa so tu naporne tekme državnega prvenstva, kjer letos ni popravnih izpitov. Žal letošnjo sezono kroji tudi epidemiološka slika, nam pa se prav vsaka, ampak res prav vsaka odsotnost močno pozna. V ligi prvakov tako nismo na nivoju, kot smo si želeli biti in v spomladanskem delu sezone želimo pokazati, da si zaslužimo več. Prvi preizkus bo v Nantesu, kar bo čisto nova tekma, zato ne bi delal primerjav z obračunom v Celju.V kolikor bomo v tekmo vstopili odločno ter optimistično, tudi oni niso nepremagljiv nasprotnik, kar so nekatere ekipe že pokazale. Verjeti in upati moramo, da smo tudi mi lahko ena izmed teh.«Celjska zasedba je trenutno na predzadnjem mestu v skupinskem delu tekmovanja in ima izjemno majhne možnosti za preboj v izločilne tekme. Na dosedanjih osmih tekmah je dosegla le eno zmago nad Zagrebom, vse druge pa izgubila.Kiel - Motor Zaporožje (20.45)Nantes - Celje (20.45)Telekom Veszprem - Barcelona (20.45)