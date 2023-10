Zormanovi pri Deničevih, Krka gosti Estonce

Sedmo kolo 1. SRL ne prinaša izstopajočega derbija, Gorenje bo želelo premagati Koper in se samozavestno odpraviti na Švedsko na drugo tekmo evropske lige. Za Celjane bo gostovanje v Dobovi generalka pred dvobojem z Wislo Plock v ligi prvakov.

Krka bo tekmo z Ljubljano odigrala v sredo, ker bo danes ob 18. uri gostila estonski Viljandi v pokalu EHF. Prvo tekmo je v gosteh dobila z 32:23. V Marofu bo zgodovinska prva evropska tekma Krke, zato se obeta rokometni praznik.

Za nekakšen derbi lahko označimo tekmo med Slovanom in Trimom, saj se bosta na Kodeljevem srečala nekdanji in zdajšnji selektor Slovenije, Boris Denič in Uroš Zorman. Oba sta otroka Slovana in bila sta ključna člena reprezentance, ki je na SP v Španiji leta 2013 osvojila četrto mesto.

Škoda le, ker se bo tekma terminsko prekrivala s tisto, ki jo bodo rokometašice Krima Mercatorja začele ob 18. uri v Tivoliju proti Vipers Kristiansand.

Sinoči: Sl. Gradec – Riko Ribnica, danes: Gorenje – Koper (17.45), Dobova – Celje PL, Urbanscape Loka – Sviš, LL Grosist Slovan – Trimo, Jeruzalem – Škofljica (vse 19), sreda: Krka – Ljubljana (18.30).