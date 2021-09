Alcaraz spisal teniško zgodovino: z 18 leti v četrtfinale New Yorka

Dvignili so ga navijači

Nizozemec uspešen kot še nikoli

Slovo Kerberjeve, Mertensove in Muguruze

je z zmago nad Nemcempostal najmlajši udeleženec četrtfinala turnirja US Open po letu 1963 in najmlajši vseh časov, ko gre za tako imenovano odprto ero. 18-letni Alcaraz je v osmini finala premagal nemškega kvalifikanta s 5:7, 6:1, 5:7, 6:2 in 6:0. Z 18 leti je v četrtfinalu velikega slama nazadnje igral Američan(OP Francije 1990).Alcaraz, 55. igralec sveta, je na poti do četrtfinala že v prejšnjem kolu izločil enega od favoritov, tretjega nosilca Grka, zdaj pa ga čaka še en obračun vzhajajoče generacije z 21-letnim KanadčanomSlednji je bil v štirih nizih v nedeljo zvečer boljši od domačina»Super navdušen sem, da sem na velikih slamih prvič v drugem tednu, tako da je to zame nekaj izjemnega. To je uresničitev sanj,« je po dvoboju dejal Alcaraz, zmagovalec letošnjega turnirja v Umagu. »Res je težko igrati takšne dvoboje, pet nizov ... Upam, da bom še večkrat igral do drugega tedna, da bom igral še več četrtfinalov velikih slamov. Nisem pričakoval, da se bo to zgodilo tukaj. Tako da mislim, da sem v teh dvobojih res prikazal dobre predstave. V prvih nizih mislim, da sem telesno in psihično dosegel svoj zenit. Mislim, da je bilo v tej situaciji zame res zelo, zelo pomembno občinstvo. Brez njih mislim, da ne bi bil zdaj tukaj,« je dodal.Alcaraz sicer v Španiji že dolga leta velja za legitimnega naslednika legendarnega, a ravno takrat, ko so se pričakovanja javnosti začela malce umirjati, je pod trenersko taktirkosledil meteorski vzpon in prva zmaga na turnirjih ATP letos v Umagu, kjer je premagal francoskega veteranaMorda še bolj presenetljivo bo v letošnjem četrtfinalu US Opna igral nizozemski kvalifikant, ki je izločil Argentinca. Zgodba je še toliko bolj neverjetna, ker Nizozemec na velikih slamih še nikoli ni prišelj dlje od drugega kola in je letos celo prvič obiskal Združene države Amerike.»Raje igram z boljšimi fanti, saj se proti takšnim, ki so na splošno boljši od mene, izboljša tudi moja raven igre,« je ocenil Van de Zandschulp. Petindvajsetletni Nizozemec, naslednji tekmec Rusa, je postal šele tretji kvalifikant v zgodovini OP ZDA (kvalifikacije so prvič izvedli leta 1982), ki se je prebil v četrtfinale. Pred letošnjo sezono ni dobil niti enega obračuna na najvišji ravni ATP, v karieri pa je tako v posamični kot konkurenci dvojic zaslužil skupaj 409.200 evrov. Samo z uvrstitvijo v četrtfinale bo v žep pospravil 357.700 evrov.Drugi igralec na svetu Medvedjev ni imel težav z Britancem. Rus v New Yorku še ni oddal niza. Od Wimbledona je dobil 15 obračunov ob le dveh porazih. Na OP ZDA ima v zadnjih letih lepe spomine, manjka pa pika na i. Leta 2019 je v finalu po epskem obračunu izgubil proti Nadalu, lani pa je v polfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu, AvstrijcuKanadčankaje pokopala upe izkušene 17. igralke sveta, Nemke, ki jo je premagala v treh nizih s 4:6, 7:6 (5) in 6:2. V zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času sta napredovali tudi druga nosilka, Belorusinja je ugnala 16. igralko sveta Belgijkos 6:4 in 6:1, in Čehinja. Deveta igralka WTA in zmagovalka OP Francije je bila boljša od sosede z računalniške lestvice Špankes 6:3 in 7:6 (4). Ukrajinkaje že prej ugnala Romunkos 6:3 in 6:3 in se bo za preboj v polfinale pomerila s Kanadčanko Fernandezovo.V drugem tednu US Opna bo Slovenijo poleg, ki jo po izpadu v mešanih dvojicah čaka še vsaj en nastop v ženskih dvojicah, zastopal tudi 18-letni Mariborčan, ki je uspešno preskočil kvalifikacije in tako prekinil desetletno sušo nastopov slovenskih igralcev v mladinski konkurenci velikih slamov. Žreb mu je za ponedeljek v prvem kolu namenil Avstralca