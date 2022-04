Slovenska teniška igralka v finalu turnirja v Charlestonu

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je v konkurenci dvojic uvrstila v zaključni dvoboj teniškega turnirja v Charlestonu (z nagradnim skladom 888.636 dolarjev). Skupaj s Poljakinjo Magdo Linette sta se v polfinalu veselili zmage s 6:3 in 7:6 (6) nad švicarsko-ukrajinsko navezo Belinda Bencic-Anhelina Kalinina.

Andreja Klepač in Magda Linette sta imeli sicer v soboto zvečer dvojni spored na tekmovanju WTA v ameriški zvezni državi Južna Karolina, saj sta pred polfinalnim odigrali še četrtfinalni dvoboj, v katerem sta bili s 6:2 in 6:3 boljši od nemško-kitajskega para Viviane Heisen-Yifan Xu.

V obračunu za končno zmago na turnirju se bo slovensko-poljska dvojica, ki ima v Charlestonu status četrtih nosilk pomerila s ško-indijsko navezo Lucie Hradecka-Sania Mirza.

Med posameznicami se bosta v velikem finalu pomerili Tunizijka Ons Jabeur in Švicarka Belinda Bencic. Jabeurjeva, četrta nosilka, je v polfinalu z 2:6, 6:1 in 6:4 ugnala Američanko ruskega rodu Amando Anisimovo, desetopostavljena Švicarka pa je bila s 6:4 in 6:3 boljša od Rusinje Jekaterine Aleksandrove.