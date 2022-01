Avstralski minister Đokoviču preklical vizum, grozi mu deportacija

Najboljšemu teniškemu igralcu na svetu in številki 1 Novaku Đokoviču so še drugič preklicali vizo. Tokrat je to storil minister za imigracije Alex Hawke, s čimer se je še povečal dvom o njegovem nastopu na 110. OP Avstralije v Melbourrnu. Đokovič bi v Avstraliji lovil rekordni 21. naslov na turnirjih za veliki slam, zdaj pa mu grozi deportacija.

»Pretehtal sem vse informacije, ki mi jih je posredovalo ministrstvo za notranje zadeve, avstralski mejni organi in gospod Đoković,« je v prvi izjavi svojo odločitev komentiral Hawke in dodal, da je bil preklic v interesu zdravja, reda in javnega interesa.

Viri blizu Đokovićevega štaba so napovedali takojšnjo pritožbo njegovih pravnih zastopnikov, s čimer bi lahko ustavili postopek izgona prvopostavljenega igralca na prvem letošnjem velikem slamu v Melbournu, ki se bo začel v ponedeljek, iz Avstralije.

V skladu z avstralsko zakonodajo je zadeva šla v roke ministra za priseljevanje ...

Đokovića je vest o preklicu vstopnega vizuma ujela na treningu. Trajal je le pol ure. Medtem so organizatorji Srba tudi umaknili s z urnika popoldanskih treningov na igrišču Roda Laverja v teniškem parku.

Pred Novakom Đokovićem so stresne ure in dnevi. FOTO: Stringer/Reuters

Brnabićeva o sivi coni

Đoković je kot necepljena oseba v Avstralijo dopotoval 6. t. m. na podlagi zdravstvene izjeme, ki mu jo je odobrila avstralska teniška zveza, a ga je mejna policija zavrnila, ker ni predložil ustreznih dokazov, s katerimi bi potrdil že odobreni vizum. Sledil je pripor v azilnem domu in kratek sodni postopek pred prizivnem sodišču, ki je odločilo, da mejna policija ni postopala v skladu s pravili.

Težave za devetkratnega zmagovalca OP Avstralije so se začele z razkritjem, da je prejšnji mesec samovoljno prekinil izolacijo, medtem ko je bil okužen s covidom-19. Celo srbska premierka Ana Brnabić je poudarila, da se njegovo vedenje zdi očitna kršitev pravil, zaradi česar bi mu lahko grozila denarna kazen ali celo zapor v Srbiji.

»Meni je pomembno, da podpiramo Novaka, toda istočasno povemo, da je za državo in za mene, kot predsednico vlade, cepljenje zelo pomembno,« je povedala Brnabićeva in Đokoviću dala jasno sporočilo.

»On je tisti, ki mora pojasniti sivo območje v zvezi njegovim rezultatom PCR testa. Če je Đoković šel ven kljub pozitivnemu testu PCR, bi to bilo čisto kršenje pravil Srbije,« je povedala predsednica vlade.

Srbska predsednica vlade Ana Brnabić je bila iskrena. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters

Rekordni 21. slam se izmika

Štiriintridesetletni teniški igralec, rojen v Beogradu, bi v Melbournu lovil rekordno 10. deseto lovoriko na OP Avstralije in 21. zmago na turnirjih za veliki slam. Po zmagah na velikih slamih bi tako prehitel velika tekmeca Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, ki imata prav tako po 20 naslovov.

Đoković je v sredo priznal, da je vedel, da je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, ko se je 18. decembra udeležil intervjuja in fotografiranja v Beogradu in v izjavi na družbenih omrežjih dejal, da je naredil napako pri presoji.