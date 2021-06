Bedene uspešno čez prvi krog v Parizu

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je po štirih nizih ter treh urah in pol igre prebil v 2. krog odprtega teniškega prvenstva Francije. Na pesku Rolanda Garrosa je v uvodnem krogu s 7:5, 3:6, 7:5 in 6:2 izločil domačina Adriana Mannarina. Slovenec je prvi niz dobil s 7:5, drugega potem izgubil s 3:6, v tretjem znova slavil s 7:5, v zadnjem nizu pa je tako kot v tretjem nasprotniku dvakrat odvzel servis za zmago s 6:2 in skupno zmago s 3:1 v nizih.



Bedene, 56. igralec sveta, je na dvoboju dosegel več asov (15:8), izkazal pa se je tudi s 56 doseženimi winnerji. V drugem krogu se bo 31-letnik pomeril z zmagovalcem dvoboja med Argentincem Diegom Schwartzmanon in Tajvancem Yen-Hsun Lujem.

V ponedeljek sta si v ženski konkurenci nastop v 2. krogu zagotovili tudi Polona Hercog in Tamara Zidanšek, medtem ko je bila Kaja Juvan neuspešna.

