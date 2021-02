Bedene v Melbournu začel z zmago

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je svojo novo sezono začel z zmago, potem ko je v prvem krogu turnirja Great Ocean Road Open v Melbournu premagal Japonca Yasutako Uchiyamo s 7:6 (5) in 7:6 (5).



31-letni Ljubljančan je za zmago potreboval uro in 59 minut, v tem času je uspešno pretvoril 4 izmed 5 break priložnosti in osvojil štiri točke več od svojega tekmeca (87:83).



Aljaž Bedene je na dvoboju pokazal veliko borbenosti, saj se je moral reševati v obeh nizih. V prvem je zaostajal z 0:3 in 2:5, vendar je izsilil podaljšano igro, v kateri je zaostanek 0:4 spremenil v zmago s 7:5.



Tudi v drugem nizu je začel slabo, saj je bil v zaostanku z 1:2, 3:4 in 5:6, vendar nato v ključni dvanajsti igri odvzel servis Japoncu in si zagotovil novo podaljšano igro, ki jo je dobil s 7:5.



Bedene, 58. igralec sveta, se bo v drugem krogu pomeril z zmagovalcem torkovega dvoboja med Avstralcem Danom Sweenyjem (797. na lestvici ATP) in Južnim Korejcem Ji-sung Namom (273.).



Izidi teniških turnirjev

Melbourne, Great Ocean Road Open, prvi krog ATP (307.862 evrov)

Aleksandar Vukić (Avs) - Yen-Hsun Lu (Tvn) 6:4, 7:5;

Kamil Majchrzak (Pol) - Laslo Đere (Srb) 6:3, 6:4;

Aljaž Bedene (Slo/13) - Yasutaka Uchiyama (Jap) 7:6 (5), 7:6 (5);

Christopher O'Connell (Avs) - Dominik Koepfer (Nem) 5:7, 6:4, 6:1;

Max Purcell (Avs) - Norbert Gombos (Slk) 6:4, 6:4.



Melbourne, Murray River Open, prvi krog ATP (256.918 evrov)

Corentin Moutet (Fra) - Frances Tiafoe (ZDA) 3:6, 6:4, 6:4;

Jegor Gerasimov (Blr) - Lloyd George Harris (JAR) 6:3, 7:5;

Tommy Paul (ZDA/15) - Cameron Norrie (VBr) 4:6, 7:6 (2), 6:3;

Mackenzie McDonald (ZDA) - Richard Gasquet (Fra) 7:6 (2), 7:5;

Federico Coria (Arg) - Radu Albot (Mol) 7:6 (3), 6:4;

Marton Fucsovics (Mad/16) - Marco Cecchinato (Ita) 7:6 (8), 6:3;

Jason Kubler (Avs) - Lorenzo Sonego (Ita/9) 3:6, 6:3, 6:4.

Pedro Sousa (Por) - Li Tu (Avs) 6:4, 7:6 (5).



Melbourne, Gippsland Trophy, prvi krog WTA (369.000 evrov)

Katie Boulter (VBr) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:1, 6:3;

Maya Hibi (Jap) - Varvara Lepchenko (ZDA) 6:4, 6:7 (3), 6:1;

Alize Cornet (Fra) - Ajla Tomljanović (Avs) 5:7, 6:1, 6:3;

Destanee Aiava (Avs) - Chloe Paquet (Fra) 6:1, 4:6, 6:4;

Laura Siegemund (Nem/16) - Monica Niculescu (Rom) 7:5, 6:4;

Coco Gauff (ZDA/14) - Jil Belen Teichmann (Švi) 6:3, 6:7 (6), 7:6 (5).

Drugi krog

Jasmine Paolini (Ita) - Qiang Wang (Kit/10) 3:6, 7:5, 6:4;

Jelina Svitolina (Ukr/3) - Andrea Petković (Nem) 6:1, 6:4;

Karolina Muchova (Češ/8) - Caty McNally (ZDA) 6:1, 6:1.

Jelena Ostapenko (Lat/13) - Danka Kovinić (Čgo) 6:4, x:x;



Melbourne, Yarra Valley Classic, prvi krog WTA (369.000 evrov)

Greetje Minnen (Bel) - Olga Danilović (Srb) 6:4, 6:4;

Camila Giorgi (Ita) - Clara Burel (Fra) 6:4, 6:3;

Anastazija Pavljučenko (Rus/11) - Misaki Doi (Jap) 6:1, 6:4;

Nadia Podoroska (Arg/14) - Francesca Jones (VBr) 6:1, 6:3;

Alison Van Uytvanck (Bel) - Su-Wei Hsieh (Tvn) 6:2, 6:0;

Vera Zvonarjova (Rus) - Kristina Pliškova (Češ) 6:4, 6:7 (4), 6:3.

Drugi krog

Danielle Collins (ZDA/13) - Nina Stojanović (Srb) 6:2, 6:1;

Petra Martić (Hrv/7) - Vera Lapko (Blr) 4:6, 6:3, 6:2;

Cvetana Pironkova (Bol) - Donna Vekić (Hrv/9) 1:6, 6:4, 6:2.

