Boli jo, ker ni mogla pokazati vsega znanja

V finalu teniškega turnirja Zavarovalnica Sava v Portorožu bosta igrali Italijanka Jasmine Paolini in Američanka Alison Riske. Slednja je v polfinalu premagala slovensko predstavnico Kajo Juvan s 6:0 in 6:4. V prvem polfinalu je Paolinijeva po dveh urah in 14 minutah igre premagala drugo nosilko Julijo Putincevo iz Kazahstana z 1:6, 6:3 in 6:4. Italijanka, 87. na svetovni računalniški lestvici, bo prvič igrala v finalu turnirja WTA, Riskejeva, ki je sicer tretja nosilka in 38. igralka na svetu, pa se bo potegovala za tretji naslov v karieri po Hertogenboschu 2019 in Tianjinu 2014.



Pri Juvanovi so trije odigrani nizi v zadnjih 24 urah pred polfinalom, večkratno ogrevanje zaradi prekinitev in čustvena zmaga proti reprezentančni kolegici Tamari Zidanšek v četrtfinalu pustili posledice. Tekmo je začela z zaostankom 0:3, pri 0:5 pa je morala zaprositi za zdravniški odmor. »Noga je bila preveč utrujena. Mislim, da ne gre za nič hujšega, verjetno je le manjša natrganina na mišici, a ko enkrat na tem ravni tenisa ne moreš dati vsega od sebe, je tekmica takoj v veliki prednosti. Želela sem odigrati do konca, čeprav sem se zavedala, da Američanka ne bo popustila,« je uvodoma dejala Kaja Juvan.



Kljub porazu 20-letna Ljubljančanka zadovoljna zapušča Portorož. Prvič v karieri je na turnirjih WTA nastopila v polfinalu, s 110 točkami pa se bo na novi lestvici WTA prebila na 97. mesto in s tem postala druga najvišje uvrščena Slovenka. Tamara Zidanšek, ki je morala v četrtfinalu priznati premoč Juvanovi, bo dosegla novo rekordno uvrstitev, 32. mesto, Polona Hercog pa bo predvidoma padla na 100. mesto. »Za menoj je super teden, vseeno pa imam trenutno malo mešane občutke. Želela sem iti do konca, saj sem bila pred domačo publiko zelo motivirana. Žal danes nisem mogla pokazati vsega svojega znanja. To me boli. Če bi v prvem nizu izrabila eno od mnogih priložnosti, ki sem jih imela za preobrat, bi bilo morda lažje, a žal je bila tekmica danes telesno izjemno dobro pripravljena in mi ni dala dodatnih možnosti,« je zaključila Juvanova.

