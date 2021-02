Bradyjeva je bila dobra, Osaka nepremagljiva

Jennifer Brady se je dostojno upirala tekmici. FOTO: David Gray/AFP

Zahvala vsem

Jutri vrhunec

Japonska zvezdnicaje upravičila sloves favoritinje OP Avstralije in je v finalu s 6:4 in 6:3 premagala AmeričankoPonovila je dosežek iz leta 2019 in osvojila četrti turnir za grand-slam. V polfinalu je premagala. V finalu še ni izgubila. Naslednji izziv bo nastop na olimpijskih igrah v domačem Tokiu.Čeprav je bil finale končan v uri in 17 minutah, je bil zanimiv, 22. nosilka Bradyjeva je bila v prvem finalu dobra, ampak tretja igralka sveta Osaka je bila tokrat nepremagljiva.»Z Jennifer sva igrali v polfinalu OP ZDA in takrat sem vsem rekla, da bo še delala težave in imela sem prav, vse boljša postaja« je tekmico pohvalila 23-letna Osaka. »Zahvalila bi se mojemu moštvu in družini, skupaj smo že predolgo časa, prestali smo karanteno, vsi si želimo malo spremembe. Hvala navijačem, veliko mi pomenite in mi dajete energijo. Hvala vsem pobiralcem žog, prostovoljcem, sodnikom in organizatorjem, ki ste vse skupaj omogočili v teh težkih časih. Vidimo se naslednje leto.«Osaka je doslej osvojila OP Avstralije (2019, 2021) in OP ZDA (2018, 2020). Zdaj bo morala narediti korak naprej tudi na pariškem pesku in wimbledonski travi.OP Avstralije, na katerem so se spet vrnili gledalci, se bo končalo jutri, ko se bosta ob 9.30 v moškem finalu pomerilain