Belorusinja ni dobila roke, polfinale pač

Karolina Muchova in Arina Sabalenka sta prvi polfinalistki OP Francije. Čehinja Muchova je izločila nekdanjo finalistko Roland-Garrosa Anastazijo Pavljučenkovo s 7:5, 6:2 in se prvič prebila med najboljše štiri v Parizu.

V polfinalu se bo srečala z Belorusinjo Sabalenko, drugo nosilko, ki je bila boljša od Ukrajinke Eline Svitoline s 6:4, 6:4. Slednja, ki je lani postala mama, po porazu tekmici ni dala roke zaradi beloruske vpletenosti v vojno v Ukrajini. Jutri bosta polfinalna para Ons Jabeur – Beatriz Haddad Maia in Iga Šwiatek – Coco Gauff. Poljakinja Šwiatkova je branilka naslova.

Kmalu po 15. uri se je začel moški četrtfinale. Prva sta loparje prekrižala tretji nosilec Novak Đoković in enajsto postavljeni Rus Karen Hačanov. Zmagovalec se bo v polfinalu srečal z boljšim z večernega dvoboja med številko 1 Carlosom Alcarazom in petim nosilcem Stefanosom Cicipasom. Jutri bosta še obračuna Alexander Zverev vs. Tomas Martin Etcheverry in Casper Ruud vs. Holger Rune.