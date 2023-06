Pomislil je že na to, da bo moral igrati pet ur

Srbski teniški as Novak Đoković se je še štirinajstič zapored prebil v osmino finala odprtega prvenstva Francije. V tretjem krogu Roland-Garrosa je s 7:6 (4), 7:6 (5) in 6:2 izločil Španca Alejandra Davidovicha Fokino.

»Zmaga je zmaga. Mislil sem si že, da bova tokrat, če bom izgubil drugi niz, igrala pet ur. Na srečo do tega le ni prišlo,« si je oddahnil Đoković, ki je bil ponosen na svojo predstavo. Uvodna niza sta šla v podaljšano igro, v katerih je mirnejših živcev ostal srbski zvezdnik. V nadaljevanju so Špancu popustile moči, tako da je Đoković zadnji niz dobil gladko s 6:2. Srbski as je tako v svojo korist odločil že tretji medsebojni dvoboj (od štirih).

Dvakratni zmagovalec Pariza bo v osmini finala igral proti boljšemu iz dvoboja med Poljakom Hubertom Hurkaczem in Perujcem Juanom Pablom Varillasom.

Od drugega letošnjega turnirja za grand slam pa se je že poslovil sedmi nosilec, Rus Andrej Rubljov, ki je moral v petih nizih s 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5) in 3:6 priznati premoč Italijanu Lorenzu Sonegu. V naslednjem krogu se bo pomeril z Andrejevim rojakom Karenom Hačanovom, ki je s 3:1 v nizih ugnal Avstralca Thanasisa Kokkinakisa.

Izpadla tudi Jessica Pegula

V ženski konkurenci je brez težav napredovala druga nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka, ki je po dobri uri igre s 6:2 in 6:2 premagala Rusinjo Kamilo Rahimovo. Sabalenka, ki je letošnjo sezono začela v odlični formi, bi z zmago na Roland Garrosu na prvem mestu svetovne lestvice prehitela Poljakinjo Igo Swiatek.

Napredovanje si je zagotovila tudi lanska polfinalistka, Rusinja Darja Kasatkina. Za Američanko Peyton Stearns je potrebovala manj kot uro igre za zmago s 6:0 in 6:1. Uspešna pa ni bila Američanka Jessica Pegula, ki se kot tretja nosilka turnirja že poslavlja od Pariza, saj je bila danes od nje s 6:1 in 6:3 boljša Belgijka Elise Mertens. Ta se je tretjič na tem prizorišču prebila v osmino finala.

Tretja igralka sveta, ki je v svoji karieri osvojila le dva naslova najvišje ravni, tako še vedno ni prišla dlje od četrtfinala na katerem od turnirjem za grand slam.