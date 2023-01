Chris Evert premagala raka

Oseminšestdesetletna Chris Evert je začela kemoterapijo januarja 2022 za zdravljenje raka jajčnikov, ki so ji ga odkrili v prvi fazi, zdaj pa je ta premagan. Evertova želi ozaveščati glede raka, saj je njena mlajša sestra Jeanne Evert Dubin, prav tako nekdanja teniška igralka, leta 2020 v starosti 62 let izgubila bitko z rakom jajčnikov, ki so ji ga odkrili prepozno.

Ameriška zvezdnica, ki je osvojila 18 turnirjev za veliki slam, je za ESPN zapisala: »Pred letom dni sem začela potovanje, da zaščitim sebe in svoje bližnje pred tveganji, povezanimi z rakom jajčnikov, ki je moji sestri Jeanne vzel življenje.«

Dodala je, da so samo zaradi genetskega načrta, ki ga je njena sestra pustila za sabo, in moči znanstvenega napredka raka odkrili dovolj zgodaj, da so ga lahko zdravili.

»Moj zdravnik je rekel, da bi bila čez štiri mesece verjetno v tretjem stadiju kot Jeanne, z zelo malo možnostmi. Namesto tega so mi diagnosticirali raka jajčnikov v prvem stadiju in takoj sem začela šest krogov kemoterapije,« je dejala nekdanja teniška zvezdnica.

»Danes sem brez raka in obstaja 90-odstotna možnost, da se rak na jajčnikih ne bo nikoli več pojavil,« je za ESPN razkrila Chris Evert. Vendar je dodala, da njena »zgodba še ni končana« in potrdila, da je 1. decembra prestala dvojno mastektomijo, da bi zmanjšala tveganje za razvoj raka dojke.

»Potovanje moje sestre mi je rešilo življenje in upam, da bom s tem, ko z vami delim svojo pot, morda rešila še koga drugega,« je menila Evertova, ki je v veličastni karieri bila dvoboje z Martino Navratilovo. Ko je Navratilova v začetku tega leta potrdila lastno diagnozo raka, je bila Chris Evert med prvimi, ki so ponudili svojo podporo.