Darja Kasatkina: Kot lezbijka sem morala to storiti

Številka 12 na teniški lestvici WTA Darja Kasatkina na turnirju v Charlestonu prvič nastopa kot avstralska državljanka, potem ko se je odrekla ruskemu potnemu listu zaradi tamkajšnje zakonodaje o LGBTQ+. Kasatkina je edina odkrito istospolno usmerjena igralka med stoterico najboljših posameznic. Lezbičnost je razkrila leta 2022, preden je zapustila rodno Rusijo, kjer veljajo strogi zakoni, ki omejujejo svobodo pripadnikov skupnosti LGBTQ+. Država kaznuje ljudi z denarnimi kaznimi za prikazovanje mavrične zastave in omejuje izražanje spolne usmerjenosti ter spolne identitete.

Kasatkina, ki je v zvezi z rusko-estonsko umetnostno drsalko Natalijo Zabijako, je najprej odšla v Dubaj in se ni več vrnila v Rusijo. Konec tedna je oznanila, da je postala avstralska državljanka. »Glede na vse, kar se dogaja v moji prejšnji domovini, nisem imela druge izbire. Kot odkrita lezbijka sem morala narediti ta korak, če sem želela ostati zvesta sami sebi,« je povedala 27-letna Kasatkina, ki živi v Melbournu.

»To je moj prvi uradni dan kot avstralska igralka. Iskreno povedano, občutek je drugačen, ne bom lagala. Zame je to čustveno. Moram se še navaditi. Vendar sem resnično vesela, da začenjam to novo poglavje svojega življenja in predstavljam Avstralijo na velikem odru,« je dejala v Toljatiju rojena zvezdnica, polfinalistka OP Francije leta 2022.

»Avstralijo obožujem, je izjemno gostoljubna in tam se počutim povsem domače. Rada sem v Melbournu in se veselim, da bo postal moj dom. V skladu s tem s ponosom naznanjam, da bom od zdaj naprej v svoji profesionalni teniški karieri zastopala svojo novo domovino, Avstralijo,« je bila vesela Kasatkina, ki je glasna nasprotnica ruske agresije v Ukrajini in predsednika Vladimirja Putina, zato so se vrstili pozivi, da jo dajo na seznam tujih vohunov.

Kasatkina bo danes odigrala prvi dvoboj kot Avstralka, tekmica na turnirju v Charlestonu bo Američanka Lauren Davis.

Kasatkina je junija 2023 dejala, da razume, zakaj ji ukrajinske tekmice po dvobojih nočejo stisniti roke: »Zelo žalostne so razmere v Ukrajini in razumem jih.«