Novak Đoković namignil na svoje slovo

Srbski as Novak Đoković po porazu v polfinalu odprtega prvenstva Francije ne ve, koliko časa bo še igral tenis na vrhunski ravni. Za letošnjo sezono načrtuje še nastopa v Wimbledonu in na OP ZDA v New Yorku. »Ta turnirja sta moja prioriteta v koledarju,« je po porazu proti italijanski številki 1 na svetu Janniku Sinnerju dejal 38-letni Beograjčan.

»Če ne bo prišlo kaj vmes, bom igral v Wimbledonu in na odprtem prvenstvu ZDA,« je razkril Đoković. Spektakel na travnati podlagi v Wimbledonu se bo začel čez dobre tri tedne (30. junija), odprto prvenstvo ZDA pa bo letos med 24. avgustom in 7. septembrom.

Ali želim še naprej igrati? Da, želim

Vprašanje glede morebitne vrnitve v Pariz je srbski zvezdnik pustil odprto. »Morda je bila to moja zadnja tekma tukaj v Roland Garrosu. Vzdušje je bilo neverjetno in želel sem se vsem zahvaliti za to,« je po polfinalnem porazu povedal Đoković, ki se je – ko je zapuščal teniški štadion – še enkrat ustavil sredi igrišča in pomahal množici.

»Če je bila to moja poslovilna tekma tukaj, je bila čudovita glede vzdušja in navdušenja množice,« je pristavil rekorder po številu lovorik na turnirjih za grand slam, ki se je v Parizu končne zmage veselil trikrat. Ni želel izključiti vrnitve na OP Francije prihodnje leto. »Rekel sem, da bi to lahko bila moja zadnja tekma tukaj, ne pa, da je bila to moja zadnja tekma,« je pojasnil srbski veteran.

»Dvanajst mesecev na tej točki moje kariere zelo dolgo obdobje. Ali želim še naprej igrati? Da, želim. Ampak ali bom lahko čez dvanajst mesecev spet igral tukaj? Ne vem.«