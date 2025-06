Kakšen finale! Alcaraz po petih urah in pol strl Sinnerja

Kakšen vrhunec letošnjega finala na odprtem prvenstvu Francije v tenisu! Letošnji Roland Garros je v spektakularnem finalu pripadel španskemu zvezdniku Carlosu Alcarazu, ki je na dramatičen način, poln zasukov, premagal srditega tekmeca Jannika Sinnerja z izidom 3:2 v nizih. Neverjetno napet dvoboj je trajal kar pet ur in pol.

Velemojstra teniške igre sta po času zvrstila naslednje dolžine nizov: 1 ura in 2 minuti, 1 ura in 10 minut, 51 minut, 1 ura in 9 minut ter 1 ura in 19 minut, skupaj torej pet ur in 31 minut. Zanimivo je bilo razmerje v številu asov in dvojnih napak. V asih je bilo 8:7 za Italijana, tudi v dvojnih napakah je bil manj nezbran Sinner (0:7). Španec je dobil podaljšano igro v petem nizu z izidom 10:2.

Sinnerja pohvalil za trud, enako zatrdil Italijan

Za Alcaraza je to peti naslov na turnirjih za grand slam, Italijan, ki je dobil prejšnja dva turnirja velike četverice, ostaja pri treh. Spremljali smo najdaljši finale v zgodovini Rolanda Garrosa. Španec zdaj kotira pri skupno 20 turnirskih zmagah. Po dvoboju je najprej pohvalil Sinnerja za izjemna dva tedna in trud, vložen v lovljenje lovorike, nato pa dodal: »Hvala moji ekipi in družini za vse, prav tako navijačem, ki so prišli iz Murcie. Ta turnir je zame res poseben, navijači tu v Parizu ste mi bili res v neverjetno oporo od začetka. Vidimo se prihodnje leto.«

Jannik Sinner med dvobojem s Carlosom Alcarazom. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Tudi Sinner, ki ima 19 turnirskih naslovov, je najprej izpostavil Alcaraza in pred vsemi povedal: »Carlos, čestitke za izjemno predstavo! Zaslužil si si to. Hvala pa tudi moji ekipi, ki me je pripeljala v boj za naslov. Trudili smo se, dali vse od sebe, za nami je kljub vsemu dober turnir, čeprav nocoj zagotovo ne bom dobro spal.«

OP Francije v Roland Garrosu, finale :

Sinner (Ita, 1) – Alcaraz 2:3 (Špa, 2) 6:4, 7:6 (4), 4:6, 6:7 (3), 6:7 (2:10)

Carlos Alcaraz poln čustev

Carlos Alcaraz je nasprotje Jannika Sinnerja na igrišču in ob njem – eksploziven, nasmejan in izrazito čustven, tudi v finalu letošnjega Roland Garrosa je igral izjemno čustveno. Prihaja iz teniške družine iz Murcie v Španiji, kjer so mu že zgodaj omogočili razvoj znotraj tekmovalnega okolja. Njegov trener in mentor Juan Carlos Ferrero je postal skoraj družinski član. Alcaraz svojo kariero gradi na strasti, karizmi in energiji – na igrišču je spektakel, zunaj njega pa magnet za medije in navijače.

Carlos Alcaraz si je dal večkrat duška po osvojeni točki. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Zasebno je družaben, sproščen in povezan z družino ter prijatelji. Zelo rad deli svoj vsakdan na družbenih omrežjih, od treningov do igranja kitare in navijanja za Real Madrid. Njegova odprtost, nalezljiv smeh in športna razigranost ga delajo ljubljenca občinstva. A kljub vsemu temu ostaja predan, delaven in že zdaj dokazuje, da za njegovim šarmom stoji jeklena volja šampiona.

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec letošnjega odprtega prvenstva Francije v tenisu v Roland Garrosu. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Alcaraz je po pariškem finalu izboljšal razmerje v medsebojnih dvobojih na 12-4, resda pa smo videli njun prvi dvoboj v finalu grand slamov in skupno tretji na najvišji ravni, potem ko sta igrala na zadnji stopnički v Umagu (2022), Pekingu (2024) in letos v Rimu. Zadnja dva finala je dobil Alcaraz, prvega v hrvaškem letovišču pa Sinner.