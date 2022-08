Za Tamaro Zidanšek usodna hčerka nekdanje šampionke

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je hitro poslovila od odprtega prvenstva ZDA. V uvodnem krogu zadnjega turnirja leta za grand slam v New Yorku je morala po izenačenem boju priznati premoč domači tekmovalki Elizabeth Mandlik.

Toda sprva je vse kazalo na to, da bo 24-letna Konjičanka, ki na svetovni lestvici drži 81. mesto, upravičila vlogo favoritinje, saj je uvodni niz dobila s 7:5. V drugem je odločitev padla v podaljšani igri, ki jo je s 7:6 (3) v svojo korist odločila tri leta mlajša Američanka.

Mandlikova, ki v točkovanju Ženskega teniškega združenja (WTA) zaseda 144. mesto, je imela nato pobudo tudi v tretjem nizu, ki ga je slednjič dobila s 6:4. Dvoboj je trajal dve uri in 43 minut. Omeniti kaže še, da je Elizabeth hčerka nekdanje vrhunske češke igralke Hane Mandlikove, ki se lahko med drugim pohvali tudi z lovorikami na turnirjih za grand slam v Melbournu (1980 in 1987), Parizu oziroma Roland-Garrosu (1981) in New Yorku (1985).