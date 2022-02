Đoković bo predstavil svojo plat zgodbe: Prosim za potrpljenje

Dan po tem, ko je srbsko tožilstvo potrdilo verodostojnost domnevno spornega PCR-testa Novaka Đokovića, s katerim je želel po novem letu vstopiti v Avstralijo, se je srbski teniški zvezdnik zglasil na obisku pri predsedniku države Aleksandru Vučiću. Njun pogovor je bil poln domoljubnih čustev, seveda ni šlo brez oziranja na kontroverzne januarske dogodke v Melbournu, kjer Đokoviću niso dovolili nastopa na teniškem OP.

»Sprejel sem vse velike državnike, velikokrat (ruskega predsednika Vladimirja, op. a.) Putina, a česa takega nisem videl že dolgo. Prišel je nekdo, ki je precej večji od nas, želim se mu res zahvaliti, da je danes tu. Želim se vam zahvaliti za vse, kar ste naredili za našo državo. Deset let sem na različnih funkcijah v vladi in vem, kakšna zvezda ste. Hvala vam, da ste povsod častno in hrabro branili barve naše države,« je uvodoma dejal Vučić.

Vse jih bo premagal

»Vsi upamo, da boste (Rafaela) Nadala prehiteli po številu naslovov. Veselimo se, ker ste že več let prvi na lestvici in da vas tam ne morejo zrušiti. Želimo pomagati pri nadaljnjem razvoju tenisa v Srbiji, čez kakšnih deset let si želimo, da bi imeli nekaj novih mladih, ki bi se borili za rdečo-modro-belo trobojnico. Hvala še enkrat,« je dodal Vučić in napovedal, da bo Đoković premagal vse tako na Roland-Garrosu kot tudi na Wimbledonu in US Opnu.

»Hvala vam za vse. Zahvaljujem se vam za toplo dobrodošlico,« pa je dejal Đoković. »Danes sem se želel srečati z vami, ker sem začutil potrebo, da se vsem zahvalim za podporo, vsem institucijam po tistih neprijetnih dogodkih v Avstraliji. V Srbiji sem imel ogromno podporo, veliko ljudi mi je pošiljalo sporočila podpore. Vam kot predsedniku Srbije ni bilo treba izkazati takšne podpore, kot ste jo, a želim si, da veste, da čutim veliko hvaležnost, ker ste se mi postavili v bran. Tudi samega sebe ste postavili v težak položaj, a to si bom zapomnil. Moja vez in odnos do srbskega naroda sta močnejša iz dneva v dan. Ti dogodki so pokazali, da bo moja vez večna. Za predstavnike medijev bi dodal, da glede na to, da se v zvezi z dogodki v Avstraliji nisem oglašal, prosim za potrpljenje, ker se bom v prihodnjih sedmih do desetih dneh odzval s sporočilom za javnost,« je napovedal Đoković, ki se je po vrnitvi iz Avstralije udeležil več dogodkov v povezavi s Srbsko pravoslavno cerkvijo.

Obiskal je tudi Črno goro, kjer so ga razglasili za častnega meščana obmorskega letovišča Budva.