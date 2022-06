Đoković ne navija za Ruse, temveč predvsem zase

V nadaljevanju preberite:

Kaj bi se zgodilo v razmerju moči svetovnega tenisa, če bodo v Wimbledonu vztrajali in uresničili sedanjo odločitev, da zaradi vojne v Ukrajini ne dovolijo nastopa ruskim in beloruskim teniškim igralcem ter igralkam? Kaj to pomeni za Novaka Đokovića? In kako bodo ravnali na zadnjem turnirju sezone za grand slam v NY?