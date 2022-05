Đoković v Rimu do prvega naslova v letošnjem letu

Novak Đoković je zmagovalec turnirja serije masters v Rimu z nagradnim skladom 5,41 milijona evrov. To je 38. naslov Srba na mastersih, s čimer je kot rekorder še povišal prednost pred prvim zasledovalcem, Špancem Rafaelom Nadalom (36). Dvoboj s Stefanosom Tsitsipasom v italijanski prestolnici je trajal uro in 38 minut, v njem pa je Đoković z odlično igro gladko dobil prvi niz in skoraj 12 let mlajšemu tekmecu »zavezal kravato«. V drugem je Atenčan zaigral precej bolje in vodil s 5:2.

Đoković je nato še sam odvzel servis Tsitsipasu, drugi niz in tudi dvoboj pa je odločila podaljšana igra. V njej je imel Srb prednost 5:2, a jo zapravil, vseeno pa nato slavil po dobrem servisu in neizsiljeni napaki Grka s 7:5. Za skoraj 35-letnega Beograjčana, rojstni dan bo praznoval čez natanko teden dni, je to 38. zmaga na mastersih, s čimer je znova dve turnirski zmagi pred Nadalom. Đoković je igral v 55. finalu te serije turnirjev, Nadal ima na zadnji stopnički dva nastopa manj. Skupno je Srb osvojil šesto turnirsko zmago v Rimu ter skupno 87. v karieri v 125. finalu. To je bila njegova prva lovorika v letu 2022.

Najboljši niz v letu

»Zame je bil to sijajen finale, še posebej v prvem nizu. To je bil najboljši niz v tem letu proti tako kakovostnemu tekmecu. Malce sem popustil na začetku drugega niza in to je seveda izkoristil. Večino drugega dela je bil boljši igralec, a sem nato v ključnih trenutkih našel nekaj dobrih udarcev, v nepredvidljivi podaljšani igri pa sem bil nekoliko bolj zbran,« je po dvoboju v izjavi za ATP dejal Srb.

»To je bil popoln teden zame. Že v Madridu, kjer sem izgubil v polfinalu, sem igral zelo dobro. Vedno uživam v Rimu, rezultat pa mi bo dal ogromno samozavesti za OP Francije,« je še dodal Đoković, ki v Rimu ni izgubil niza. Za Tsitsipasa je bil finale v Rimu 20. v karieri. V tokrat ne tako napeti ponovitvi finala lanskega OP Francije je zabeležil 12. poraz na zadnji stopnički.