Drugi igralec sveta pozitiven na novi koronavirus

Rus Danil Medvedjev, številka 2 svetovnega tenisa, je bil v Monte Carlu pozitiven na novi koronavirus. Medvedjev, ki je želel znižati zaostanek za prvim igralcem sveta Novakom Đokovićem, je v ponedeljek oddal pozitiven vzorec na covid-19, zato ne bo smel nastopiti na turnirju razreda masters.



»Zame je to veliko razočaranje, da ne bom smel igrati. A zdaj se bom osredotočil na okrevanje in veselim se že čim prejšnje in varne vrnitve na turnejo,« je v izjavi za združenje ATP dejal ruski zvezdnik, ki je na dan koronskega testa opravil trening s Špancem Rafaelom Nadalom, številko 3 na svetu.



Prireditelji turnirja so Medvedjeva umaknili v samoosamitev in bo pod nadzorom zdravniške ekipe. V drugem krogu (v prvem je bil prost) tako ne bo nastopil, prav tako ne med dvojicami.

