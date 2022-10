Španca kraljujeta na lestvici ATP, Poljakinja kraljica lestvice WTA

Na novi lestvici ATP ni sprememb med najboljšimi, Carlosu Alcarazu sledi rojak Rafael Nadal, tretji je Norvežan Casper Ruud. V deseterico se je prebil Kanadčan Felix Auger-Aliassime, najboljši Slovenec pa je še vedno zdaj že upokojeni Aljaž Bedene na 341. mestu.

Za najboljšo trojico so mesta prav tako ohranili Rus Danil Medvedjev, Grk Stefanos Tsitsipas in Nemec Alexander Zverev, sedmi je ostal srbski zvezdnik Novak Đoković. V deseterici sta le dve spremembi, zmagovalec Gijona Rus Andrej Rubljov je po novem osmi, Auger-Aliassime, zmagovalec Firenc, pa se je s 13. mesta prebil na deseto. Najboljša še dejavna slovenska igralca sta Bor Artnak, ki je izgubil eno mesto v primerjavi s prejšnjim tednom in je 796., ter Blaž Rola, ki je napredoval za devet mest na 894. mesto.

Iga Šwiatek z zmago v San Diegu potrdila številko 1 na svetu

Poljakinja Iga Šwiatek, ki je v nedeljo za svojo osmo turnirsko zmago letos osvojila teniški turnir v San Diegu, ostaja trdno zasidrana na vrhu lestvice WTA. Padec Španke Paule Badosa s četrtega na osmo mesto je edina sprememba v »top 10«, posledično so preostale igralke napredovale. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je izgubila eno mesto in je 88.

Šwiatkovi, ki ima že 6280 točk naskoka pred zasledovalkami, sledita Tunizijka Ons Jabeur in Estonka Anett Kontaveit. Badosa pa je s četrtega padla na osmo mesto. Po eno mesto so tako napredovale Belorusinja Arina Sabalenka, Američanka Jessica Pegula, Grkinja Maria Sakari in Američanka Coco Gauff.

Od Slovenk sta le dve igralki med prvo stoterico, vse pa so glede na minuli teden nazadovale po lestvici. Juvanova je nazadovala na 88. mesto, Tamara Zidanšek, ki je minuli teden zaigrala v finalu turnirja ITF v Tuniziji, pa na 91. mesto. Tretja slovenska igralka Dalila Jakupović je zdrsnila na 249. mesto, Nina Potočnik, ki se je minuli teden prvič prebila med najboljših 300 igralk, pa je nazadovala na 288. mesto.

Lestvica ATP (17. oktober):

1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 6730 točk

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 5810

3. (3) Casper Ruud (Nor) 5600

4. (4) Danil Medvedjev (Rus) 5155

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grč) 4930

6. (6) Alexander Zverev (Nem) 4860

7. (7) Novak Đoković (Srb) 4320

8. (9) Andrej Rubljov (Rus) 3685

9. (8) Taylor Fritz (ZDA) 3195

10. (13) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3155

...

341. (342) Aljaž Bedene (Slo) 140

796. (795) Bor Artnak (Slo) 22

894. (903) Blaž Rola (Slo) 14

...

Lestvica WTA (17. oktober):

1. (1) Iga Šwiatek (Pol) 10.835 točk

2. (2) Ons Jabeur (Tun) 4555

3. (3) Anett Kontaveit (Est) 3796

4. (5) Arina Sabalenka (Blr) 3515

5. (6) Jessica Pegula (ZDA) 3417

6. (7) Maria Sakari (Grč) 3346

7. (8) Coco Gauff (ZDA) 3082

8. (4) Paula Badosa (Špa) 3010

9. (9) Simona Halep (Rom) 2960

10. (10) Caroline Garcia (Fra) 2924

...

88. (87) Kaja Juvan (Slo) 714

91. (88) Tamara Zidanšek (Slo) 695

249. (224) Dalila Jakupović (Slo) 249

288. (286) Nina Potočnik (Slo) 216

...