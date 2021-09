Emma Raducanu išče novega trenerja

Britanska teniška igralka Emma Raducanu se je po zmagoslavju na nedavnem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku razšla s svojim trenerjem Andrewom Richardsonom. Komaj 18-letna senzacionalna zmagovalka zadnjega turnirja za grand slam zdaj išče novega in izkušenega teniškega strokovnjaka. »Po dvobojih z najboljšimi igralkami na svetu sem prišla do spoznanja, da potrebujem trenerja z izkušnjami na najvišji teniški ravni,« je dejala britanska najstnica.



Nekateri mediji so že namignili, da je eden glavnih kandidatov za novega trenerja 55-letni Avstralec Darren Cahill, ki je pred dnevi končal sodelovanje z Romunko Simono Halep. Britanka si je po zmagoslavju v Flushing Meadowsu vzela kratek oddih, zdaj pa se že intenzivno pripravlja za nastop na turnirju v Indian Wellsu, ki se bo začel 6. oktobra. Na turnirju v Kaliforniji si lahko izbori nastop na finalu WTA, ki bo za najboljših osem igralk na svetu v tej sezoni na sporedu med 10. in 17. novembrom v mehiški Guadalajari. Raducanujeva je trenutno na 22. mestu na lestvici WTA, v Indian Wellsu pa bo na voljo ogromno število točk.



