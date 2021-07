Federer oddal niz na najljubšem igrišču, kjer je nato ugnal domačina

Osemkratni prvak Wimbledona Roger Federer je v štirih napornih nizih s 6:4, 6:4, 5:7 in 6:4 premagal domačina Camerona Norrieja in napredoval v četrti krog OP Velike Britanije. 20-kratni osvajalec naslovov na turnirjih za veliki slam je za zmago na osrednjem igrišču potrošil veliko energije, a kljub nepopustljivemu tekmecu vseeno pokazal, da je po dolgem okrevanju zelo dobro pripravljen. Federer je na svojem najljubšem igrišču nekajkrat poskrbel za vzdihe s tribun, drugi britanski lopar pa je na predčasne počitnice poslal v dveh urah in 34 minutah.



Federer se je še 69. v karieri uvrstil v četrti krog turnirjev za veliki slam. Po dvoboju je ponovil, da ima Wimbledon posebno mesto v njegovem srcu: »Upam, da je v meni ostalo še dovolj naboja, saj je to zadnji grand slam, preden bom dopolnil 40 let.« V četrtem krogu ga čaka Italijan Lorenzo Sonego.



Aljaž Bedene je že prej v treh nizih s trikrat po 6:4 izgubil proti Italijanu Matteu Berrettiniju, brez napredovanja v naslednji krog pa je ostal tudi Avstralec Nick Kyrgios, ki je pri izidu 2:6 in 6:1 pred začetkom tretjega niza predal dvoboj s Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom. Nemec Alexander Zverev je po izgubljenem uvodnem nizu proti Američanu Taylorju Fritzu slavil s 6:7 (3), 6:4, 6:3 in 7:6 (4). Vlogo favorita sta upravičila tudi Italijan Lorenzo Sonego in Poljak Hubert Hurkacz. Prvi je premagal Avstralca Jamesa Duckwortha s 6:3, 6:4 in 6:4, drugi pa Kazahstanca Aleksandra Bublika s 6:3, 6:4 in 6:2.



Pri ženskah je še ne polnoletna ameriška zvezdnica Cori Gauff zgodaj popoldne premagala Kajo Juvan s 6:3 in 6:3 v nizih. Posloviti se je morala tudi finalistka OP Francije Anastazija Pavljučenkova. Rusinja, ki je v polfinalu pariškega turnirja izločila Tamaro Zidanšek, je tako kot v kasnejšem finalu izgubila s Čehinjo, tokrat je bila to Karolina Muchova, bilo je 7:5 in 6:3 v nizih. Nemka Angelique Kerber je prvi niz proti Belorusinji Aliaksandri Sasnovič izgubila z 2:6 in nato slavila s 6:0 in 6:1.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: