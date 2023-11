Igralkam za podvig skoraj 900.000 evrov, TZS še dodatnih 350.000

Slovenske teniške igralke z visoko dvignjenimi glavami in polnimi žepi zapuščajo Sevillo, kjer so se prebile med štiri najboljše reprezentance na svetu. Za nagrado si bodo razdelile slabih 900.000 evrov.

Mednarodna teniška zveza (ITF) je 12 udeleženkam zaključnega turnirja namenila skoraj devet milijonov evrov. Za uvrstitev v Sevillo so slovenske igralke dobile približno 450.000 evrov, za preboj v polfinale, v katerem so morale priznati premoč Italiji, pa še dodatnega skoraj pol milijona. Zmagovalke finalnega turnirja bodo bogatejše za 2,2 milijona evrov, poraženke v finalu pa bodo dobile 1,3 milijona.

Slovenske igralke so si denar razdelile glede na vloge v reprezentanci, zato ni skrivnost, da bosta največ prejeli Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Za primerjavo: prva je letos z nagradami na turnirjih WTA okoli 450.000 evrov, Zidanškova pa slabih 300.000 evrov.

»Finančna nagrada, ki si jo bodo razdelile članice ekipe, je lahko spodbuda mlajšim generacijam, da igranje za reprezentanco ni samo čast, ampak se tudi denarno splača,« je na facebooku zapisal predsednik strokovnega sveta Teniške zveze Slovenije (TZS) Marko Por.

Ob tem je nanizal nekaj ključnih dejavnikov na poti do zgodovinskega podviga. »Načrtna pomladitev ekipe in gradnja odličnih odnosov med igralkami in trenerskim štabom je prinesla vrhunski rezultat. Andrej Kraševec in Daniel Šantl sta opravila vrhunsko delo. Piko na i pa je ekipi prinesel Blaž Kavčič s svojim zmagovalnim pristopom. Ključno je bilo vztrajati na načrtu iz 2018, da sta nosilki ekipe Tamara in Kaja,« je dodal Por.

Čestitke z vseh koncev

Polfinale v Sevilli je napolnil tudi blagajno Teniške zveze Slovenije, ki je od ITF dobila približno 350.000 evrov, kar je malo več od desetine letnega proračuna zveze.

»Leta 2013 smo imeli 600.000 evrov proračuna, zdaj pa bomo s to nagrado presegli tri milijone. Nagrada je zelo dobrodošla in namenili jo bomo v mladinski tenis oziroma v teniške turnirje serije WTT v Sloveniji. Ti so za naše mlade igralce, ki se prebijajo v svet profesionalnega tenisa, zelo pomembni, saj z igranjem doma dobijo priložnost za točke ATP in WTA in nimajo stroškov s potovanji v tujino. Letos smo jih skupno pripravili 14, naslednje leto pa jih bo kar 39,« je povedal direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič.

Dotaknil se je tudi ugleda, ki je TZS zrasel z dejstvom, da je Slovenija ena od štirih najboljših reprezentanc na zemeljski obli. »Čestitke dežujejo z vseh koncev. Vsi se čudijo, kako lahko država z dvema milijonoma prebivalcev doseže tak uspeh, ob tem, da je še lani igrala v evroafriški skupini,« je dodal Krušič.