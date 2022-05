Juvanovo izločila četrta igralka sveta

Kaja Juvan je izpadla v drugem kolu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Izločila jo je tretja nosilka in četrta igralka lestvice WTA, Španka Paula Badosa. Po dveh urah in 17 minutah je zmagala s 7:5, 3:6 in 6:2. Juvanova je pred tretjim nizom zaradi bolečin v hrbtu potrebovala tudi zdravniško pomoč. Enaindvajsetletna Juvanova, 68. na lestvici WTA, je začela dvoboj s servisom in povedla s 15:0 in 30:15, po drugem izenačenju pa je Španka dobila dve točki v nizu in Slovenki odvzela servis. Po vodstvu z 2:0 se je Španka na servis tekmice znašla v zaostanku, a Juvanovi dveh žogic ni uspelo pretvoriti v znižanje izida v nizu, po treh izenačenjih pa je Juvanova vendarle prišla na 1:2. Po vodstvu Španke s 3:1 je Juvanova v peti igri po daljši izmenjavi udarcev izkoristila napako Badose, ki je šla na mrežo, in z dobro merjenim udarcem prišla do znižanja na 2:3. V sedmi igri je Badosa znova prišla v priložnost za odvzem servisa in jo takoj tudi izkoristila ter povedla s 5:2.

Že v naslednji igri je imela Juvanova možnost, da dobi prvo igro na servis tekmice, po dobro skrajšanji žogici je prišla do druge prednosti in znova zaključila z dobro merjenim udarcem tik ob mrežo ter znižala izid na 3:5. V deveti igri je po svojem začetnem udarcu Juvanova povedla s 40:0, a je tekmica izenačila ter se tam zaustavila. Po znižanju na 4:5 po 40 minutah tekme je Juvanova na servis tekmice natančno odgovarjala in drugič zapored povedla s 40:0, preden je Španka dobila edino točko v tej igri in Juvanova je izid v nizu gladko izenačila na 5:5. Deset minut po izenačenju je Juvanova še tretjič izgubila svoj servis, v 12. igri pa na servis tekmice dobila le eno točko in Španka je osvojila niz s 7:5.

Slovenska gralka je pred tretjim nizom zaradi bolečin v hrbtu potrebovala tudi zdravniško pomoč. FOTO: Christophe Archambault/AFP

Juvanova je s servisom odprla drugi niz, le da je tokrat za razliko od uvodnega povedla. V vodstvu je ostala tudi po tretji igri niza. V šesti je dobila igro na servis tekmice in povedla s 4:2. Igrala je vse bolj sproščeno in je ne le vzpostavila ravnotežje na igrišču, ampak prišla tudi do pobude ter vodstva s 5:2. V deveti Juvanova ni izkoristila dveh žogic za osvojitev niza in Španka je izenačila, tretjo priložnost pa je Juvanova izkoristila in odločitev o zmagovalki prenesla v tretji niz. Pred njim je Juvanova zaprosila za zdravniško pomoč zaradi bolečin v hrbtu. Po nekajminutnem premoru, ko ji zdravnica pravzaprav ni mogla veliko pomagati, je odločno nadaljevala in po sedmih minutah odvzela servis tekmici za 1:0.

Težave pri gibanju

Šest minut pozneje ji je tekmica vrnila z isto mero za 1:1 ter nato dobila tretjo servisno igro brez izgubljene točke. Španka je dobila krila in brez izgubljene točke osvojila tudi servisno igro Juvanove za 3:1. Šele v dolgi in izenačeni četrti igri se je Juvanova znova vrnila, a je Badosi vendarle uspelo povesti s 4:1. Slovenska igralka, ki se je vse težje premikala po igrišču, je nato znižala zaostanek po šesti igri, sedmo pa je Badosa znova dobila brez izgubljene točke in Juvanovo dokončno ugnala nato v naslednji igri.

Juvanova, še v soboto je izgubila v finalu turnirja v Strasbourgu, je v uvodnem nastopu na OP Francije med posameznicami po malo manj kot dveh urah izenačenega boja premagala rusko kvalifikantko Oksano Selehmetovo s 7:5, 7:6 (4). Juvanova bo igrala v drugem krogu dvojic, v prvem sta bili uspešni skupaj s Tamaro Zidanšek. Premagali sta francoski tekmici Tessah Andrianjafitrimo in Oceane Dodin ter se bosta v naslednjem krogu pomerili z boljšima iz današnjega obračuna dvojic, ko se bosta deseti nosilki, Čehinja Lucie Hradecka in Indijka Sania Mirza, pomerili z Italijankama Jasmino Paolini in Martino Trevisan.