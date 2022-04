Kaja Juvan in Tamara Zidanšek Sloveniji priigrali prvo točko

Slovenska ženska teniška reprezentanca je z dvema posamičnima zmagama in posledično osvojeno točko proti Gruziji uspešno začela boje v prvi evro-afriški skupini pokala Billie Jean King v turški Antalji. V prvem posamičnem dvoboju je za Slovenijo zmago vpisala Kaja Juvan, v drugem pa je bila uspešna še Tamara Zidanšek. Najprej je na peščena igrišča v turškem letovišču stopila Juvanova (81. na lestvici WTA), ki je bila po manjših začetnih težavah s 7:5, 6:1 boljša od 1016. igralke lestvice WTA Zozije Kardava. Enaindvajsetletna Ljubljančanka je imela nekaj težav z 20-letno Gruzijko le v prvem nizu. Kar trikrat je izgubila svoj začetni udarec, potem pa po zaostanku z 2:5 nanizala pet zaporednih iger za osvojitev prvega niza. V drugem je 81. igralka sveta oddala le še eno igro, dvoboj pa je trajal uro in osem minut.

Drugi posamični dvoboj je bil prav tako bolj izenačen le v prvem nizu, nato pa je lanska polfinalistka OP Francije Zidanškova (27.) zanesljivo opravila z Mariam Bolkvadze (157.). Slavila je s 6:3, 6:0 po uri in 11 minutah. Zidanškova je v prvem nizu sicer na začetku enkrat izgubila servis, a dosegla dva breaka v prvih štirih igrah. Ko ji je stekel začetni udarec, je mirno krmarila do osvojitve prvega niza. V drugem je takoj na začetku odvzela tekmici še en servis ter nato še z dvema v tretji in peti igri hitro razrešila vse dvome o zmagovalki.

Juvanova je imela v svojem posamičnem dvoboju nekaj začetnih težav. FOTO: Brenton Edwards/AFP

Na vrsti Avstrija

S tem sta najboljši posameznici v reprezentanci kapetana Andreja Kraševca že priigrali prvo točko za Slovenijo. Na vrsti bo sicer še dvoboj dvojic, ki bo dal zgolj odgovor, ali bodo slovenske teniške igralke v prvem krogu slavile s 3:0 ali z 2:1. Če ne bo prišlo do sprememb obeh selektorjev, bosta Slovenijo zastopali Živa Falkner (482.) in Pia Lovrič (573.), Gruzijo pa Bolokvadzejeva in Oksana Kalašnikova (brez uvrstitve). Slovenijo v Antalyi v torek čaka nastop proti Avstriji, ki je prav tako zabeležila dve posamični zmagi za prvo točko proti Bolgariji. V sredo bodo slovenske tekmice Hrvatice, v četrtek Bolgarke in v petek še Švedinje. V primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini v soboto sledi še en dvoboj.

Obračun prvouvrščenih reprezentanc v obeh skupinah ne bo odločal o ničemer, saj bosta obe ekipi ne glede na rezultat napredovali v svetovno skupino pokala Billie Jean King, medtem ko bo dvoboj drugouvrščenih odločal o tretjem potniku med elito iz evroafriške skupine. V drugi skupini so zbrane reprezentance Srbije, Madžarske, Turčije, Estonije in Danske. Varovanke kapetana Andreja Kraševca so sicer med favoritinjami za vstop v svetovno skupino. Poleg Zidanškove, Juvanove, Falknerjeve in Lovričeve barve Slovenije zastopa še 127. mladinka sveta, 17-letna Lara Smejkal.