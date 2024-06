Kaja Juvan: Nikoli nisem dvomila o Tamari Zidanšek

V nadaljevanju preberite:

V pričakovanju finalnega konca tedna na odprtem prvenstvu Francije v tenisu smo se pogovarjali z našo igralko Kajo Juvan, ki se je za nekaj časa umaknila od tekmovalnega utripa, zdaj pa ravno odhaja na trening v Barcelono. Kako razmišlja glede svoje vrnitve na igrišča, kako je zdaj z njenim zdravjem? Kaj meni o pariških predstavah Tamare Zidanšek, kako gleda na prijateljico in obenem vodilno teniško igralko na svetu Igo Šwiatek? Kje so prednosti Jannika Sinnerja in kje Carlosa Alcaraza?