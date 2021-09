Kaja Juvan upa, da jo v petek čakata kar dva teniška dvoboja

Četrtkov spored na teniškem turnirju WTA 250 v Portorožu je prekinil dež. Od šestih predvidenih dvobojev sta bila dokončana le dva, poslabšanje vremena pa bo najbolj občutila Kaja Juvan, ki bo morala v petek, seveda če bodo razmere to dopustile, dvakrat na igrišče.



Ljubljančanka (20), ki je v prvem kolu izločila prvo nosilko turnirja Hrvatico Petro Martić, je dobila prvi niz proti kvalifikantki iz Srbije Aleksandri Krunić s 7:6, 7:1 v podaljšani igri, ter izgubila uvodno igro drugega, nato pa je dež prekinil dogajanje.

Najprej na igrišče Juvanova, nato moški v Davisovem pokalu

Turnir se bo nadaljeval v petek ob 11. uri; vremenska napoved ni najbolj ugodna, in če bo Juvanova premagala Srbkinjo, jo nato ob koncu sporeda čaka še četrtfinale proti najboljši slovenski igralki Tamari Zidanšek. Dvoboj se ne sme začeti pred 19. uro.



Pod streho so organizatorji spravili le dva dvoboja. Italijanka Jasmine Paolini je premagala Ano Kalinskajo iz Rusije s 6:3, 6:2, četrta nosilka Sorana Cirstea iz Romunije pa je bila s 7:5 in 6:2 boljša od Čehinje Tereze Martincove. V petek se bo na igriščih v Portorožu začel tudi dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Paragvajem. Začetek je predviden za 12. uro.

