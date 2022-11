Kato za uvod navdušili tako Nina kot tudi Kaja

V nadaljevanju preberite:

Katarina Srebotnik je pravzaprav že dve leti teniška upokojenka, med dvobojem Kaje Juvan in Xinyu Wang v pokalu BJK pa je ena največjih velenjskih športnic vseh časov še zadnjič pozdravila navijače v domačem mestu. Velenjčanka sicer zadnja leta živi v Dubaju. »Tako bo tudi v prihodnje, se bom pa seveda vračala tudi v Slovenijo. Kaj bom natančno še počela po tem uradnem koncu moje aktivne teniške poti, še ne vem, bom pa ostala v tem športu, ker je to pač zelo pomemben del mojega življenja,« nam je še dejala v živahnem petkovem popoldnevu, ko so ji mnogi domačini še zadnjič na igrišču iskreno zaploskali.