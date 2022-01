Klepačeva z Jurakovo v finalu dvojic

Andreja Klepač se je s Hrvatico Darijo Jurak uvrstila v finale ženskih dvojic na teniškem turnirju serije WTA v avstralskem mestu Adelaide. Tretji nosilki sta se v dvoboj za naslov na turnirju z nagradnim skladom 622.000 evrov prebili brez polfinalnega boja, saj sta Viktorija Azarenka in Paola Badosa Gibert dvoboj že pred začetkom predali.

V finalu se bosta Slovenka in Hrvatica pomerili z domačo navezo Ashleigh Barty in Storm Sanders. Avstralki sta se v sklepni boj prebili z zmago v treh nizih proti Nadiji Kičenok iz Ukrajine in Sanii Mirza iz Indije s 6:1, 2:6 in 10:8.