Lani velika sprememba, pa ne le v tenisu

Izbrana svetovna teniška smetana je običajno ob tem času na uvodnem turnirju sezone za grand slam, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Toda letošnji termin je koronavirus premaknil za en mesec, so pa zdaj akterji že na prizorišču v omenjeni deželi, toda zaenkrat vsi v desetdnevni karanteni. Med njimi tudi naša vodilna teniška igralka Polona Hercog, ki je spregovorila za domačo zvezo oz. Tenis Slovenija.



Letos je že nastopila na enem turnirju. V Abu Dhabiju je na turnirju serije WTA 500 izpadla v prvem kolu proti Belorusinji Arini Sabalenka. »Tudi letos smo odšli na ta turnir pred odhodom v Avstralijo. To je bila edina možnost za igranje. Že lani sem med karanteno dobro trenirala. Napredek je bil viden v fizični pripravi, pri servisu in gibanju na igrišču. Lahko rečem, da sem turnir dobro začela, mogoče se ni vse izšlo, kot bi se moralo v prvem dvoboju. Ampak na igrišču čutim, da igram dobro in pozitivno gledam v novo sezono,« je o prvem nastopu v letu 2021 dejala Hercogova



Lani je zaradi pandemije odigrala vsega 21 dvobojev: »V moji karieri ni bilo veliko povezanih sezon, kjer ne bi bilo vmes poškodb. Pri 23, 24 letih je bilo res veliko poškodb in sledila so dolga obdobja odsotnosti. Zdravje je na prvem mestu. V zadnjem času sem res veliko naredila. Dobro se počutim. Leta pri tem ne povzročajo dodatnega pritiska. Veliko sem dala skozi. Imam veliko izkušenj in vem, kaj je dobro zame. Lani sem naredila razliko v pristopu v vseh stvareh, ne samo v tenisu,« je dan pred 30. rojstnim dnem dejala Hercogova.



