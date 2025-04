Lepo je graditi vrednote in pripadnost Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Pred torkovim začetkom pomembnega nastopa slovenske ženske teniške reprezentance v Litvi smo se pogovarjali s Teo Starc, od februarja novo direktorico Tenisa Slovenije. Kakšna so njena pričakovanja v Vilniusu, kako gleda na vrnitev Kaje Juvan k izbrani vrsti in kako v prihodnje zagotoviti navzočnost vseh najboljših pri reprezentanci? Kdo bo vodil žensko vrsto v prihodnje po odhodu Andreja Kraševca, kako gleda na željo deklet od vrnitvi Blaža Kavčiča? Kakšna je finančna prihodnost zveze in kako bo v prihodnosti s turnirji pri nas? Bi se lahko vrnil v Slovenijo cenjeni turnir WTA 250?