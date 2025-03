Tea Starc po odhodu Gregorja Krušiča zavihala rokave

Čeprav je to na dlani že od zadnjih tednov lanskega leta, je zdaj tudi uradno potrjeno: Gregorju Krušiču se je 31. marca iztekla pogodba pri teniški zvezi z uradnim nazivom Tenis Slovenija, tako da se je po 13 letih delovanja v tej organizaciji zdaj poslovil in prevzel svoje novo delovno mesto pri Evropski teniški zvezi, kjer bo skrbel predvsem za razvoj športa v povezavi s sodobnimi poslovnimi prijemi.

Že pri teniški zvezi se je uveljavil z delovanjem na mednarodnem področju, proračun domače krovne organizacije v tej panogi je med najvišjimi športnimi v državi, kot so ob slovesu z njim zapisali pri zvezi, je bil pomemben njegov delež pri finančni stabilizaciji in nato vzponu, izboljšala se je teniška infrastruktura, Slovenija je gostila celo dvakrat zapored turnir WTA 250 z Jeleno Ribakino, Jasmine Paolini, Emmo Raducanu, Barboro Krejčikovo in drugimi.

Iz zornega kota slovenske reprezentance pa kajpak ostaja nepozabna senzacionalna uvrstitev med štiri najboljše na svetu, novembra 2023, po kateri se je Krušič moral soočati tudi z zapleti glede razporejanja visokih denarnih nagrad. Nato se je že v naslednji sezoni ekipni duh začel krhati, ekipa deklet ni bila več v najmočnejši postavi, potrpljenja je zmanjkovalo tudi Andreju Kraševcu, ki je po dobrem desetletju zapustil mesto zveznega kapetana.

Toda zdaj so pri zvezi obrnili novi list, Krušiča je na direktorskem mestu nasledila Tea Starc, ki se je izkazala z vestnim in učinkovitim delom na področju trženja ter stikov z javnostjo, izjemno pa je izpeljala pred enim letom zasedanje volilne skupščine evropske zveze s športno-poslovno konferenco, ki so jo popestrili številni ugledni gostje iz sveta športa: naša srebrna olimpijka Sara Isaković, nekdanja odlična teniška igralka Katarina Srebotnik, upokojena srbska teniška igralka Jelena Janković, dolgoletni selektor risov Matjaž Kopitar in drugi.

Z novo direktorico Tenisa Slovenije bomo v prihodnjih dneh objavili poseben pogovor, pred njo je sicer prvi tekmovalni izziv nove sezone – kvalifikacijski turnir slovenske ženske reprezentance s povratnico Kajo Juvan v pokalu Billie Jean King v Vilniusu (Lit), od 8. do 12. aprila.