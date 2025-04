Za domače sem Kaja, tenis pa je le moj poklic

V nadaljevanju preberite:

Po enoletni odsotnosti se je Kaja Juvan vrnila k tekmovalni teniški karavani. Kako je bilo glede časovne izbire, kdaj bo spet na igrišču? Zakaj ni nastopila na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu? Kako gleda na prihajajoče reprezentančno gostovanje v Litvi, kjer ne bo Tamare Zidanšek in Veronike Erjavec? Kako je doživela odhod zveznega kapetana Andreja Kraševca, kakšno vlogo pripisuje Tei Starc in v kakšnem spominu ohranja Blaža Kavčiča? Kako ji kaže pri študiju psihologije in kako pri učenju španščine?