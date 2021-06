Federer je nazaj: Regeneracija? Ali bo ali pa ne

16

Pozabil na ritem

Moški, 2. krog:

Lorenzo Musetti (Ita) - Yoshihito Nishioka (Jap) 7:5, 6:3, 6:2;

Matteo Berrettini (Ita/9) - Federico Coria (Arg) 6:3, 6:3, 6:2;

Soonwoo Kwon (JKo) - Andreas Seppi (Ita) 6:4, 7:5, 7:5;

Mikael Ymer (Šve) - Gael Monfils (Fra/14) 6:0, 2:6, 6:4, 6:3;

Diego Schwartzman (Arg/10) - Aljaž Bedene (Slo) 6:4, 6:2, 6:4;

Dominik Köpfer (Nem) - Taylor Fritz (ZDA/30) 6:3, 6:2, 3:6, 6:4;

Jannik Sinner (Ita/18) - Gianluca Mager (Ita) 6:1, 7:5, 3:6, 6:3;

Philipp Kohlschreiber (Nem) - Aslan Karacev (Rus/24) 6:3, 7:6 (4), 4:6, 6:1;

Novak Đoković (Srb/1) - Pablo Cuevas (Uru) 6:3, 6:2, 6:4;

Ričardas Berankis (Lit) - James Duckworth (Avs) 7:5, 2:6, 7:6 (4), 6:0;

Marco Cecchinato (Ita) - Alex De Minaur (Avs/21) 6:4, 6:1, 3:6, 6:1;

Roger Federer (Švi/8) - Marin Čilić (Hrv) 6:2, 2:6, 7:6 (4), 6:2;

Cameron Norrie (VBr) - Lloyd Harris (JAR) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa) - Nikoloz Basilašvili (Gru/28) 6:4, 6:2, 6:4;

Jan-Lennard Struff (Nem) - Facundo Bagnis (Arg) 7:5, 7:6 (1), 6:4.



Ženske, 2. krog:

Magda Linette (Pol) - Ashleigh Barty (Avs/1) 6:1, 2:2, predaja;

Ons Jabeur (Tun/25) - Astra Sharma (Avs) 6:2, 6:4;

Sloane Stephens (ZDA) - Karolina Pliškova (Češ/9) 7:5, 6:1;

Karolina Muchova (Češ/18) - Varvara Lepchenko (ZDA) 6:3, 6:4;

Barbora Krejčikova (Češ) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/32) 6:2, 6:3;

Jelina Svitolina (Ukr/5) - Ann Li (ZDA) 6:0, 6:4;

Sofia Kenin (ZDA/4) - Hailey Baptiste (ZDA) 7:5, 6:3;

Jessica Pegula (ZDA/28) - Tereza Martincova (Češ) 6:3, 6:3;

Maria Sakari (Grč/17) - Jasmine Paolini (Ita) 6:2, 6:3;

Marta Kostjuk (Ukr) - Zheng Saisai (Kit) 6:3, 6:4;

Varvara Gračeva (Rus) - Camila Giorgi (Ita) 7:5, 1:6, 6:2;

Coco Gauff (ZDA/24) - Wang Qiang (Kit) 6:3, 7:6 (1);

Jennifer Brady (USA x13) bt Fiona Ferro (FRA) 6-4, 2-6, 7-5

Elise Mertens (Bel/14) - Zarina Dijas (Kaz) 4:6, 6:2, 6:4;

Anett Kontaveit (Est/30) - Kristina Mladenović (Fra) 6:2, 6:0;

Iga Swiatek (Pol/8) - Rebecca Peterson (Šve) 6:1, 6:1.

ni imel svojega dneva, motila sta ga dlan in boleči kazalec na desnici in je v drugem krogu OP Francije izpadel proti desetemu nosilcuje suvereno napredoval, bolj zanimiv je bil dvoboj medin. Jutri na pesku Roland-Garrosa slovenski mušketirki ...Komaj 170 cm visoki Argentinec Schwartzman, eden najnižjih igralcev v karavani ATP, je v šestem medsebojnem dvoboju zmagal šele drugič in tudi drugič zapored. Ljubljančan ni imel znanega udarnega servisa, dosegel je zanj skromnih devet asov in storil kar 55 nevsiljenih napak. Po manj kot dveh urah in pol je bilo 6:4, 6:2 in 6:4 za favorita. Bedene ostaja pri štirih nastopih v tretjem krogu turnirjev za grand slam.Kako se je treba lotiti Argentinca, je pokazal Đoković, pred začetkom drugega velikega turnirja v letu drugi favorit, ki je v dveh urah in treh nizih s 6:3, 6:2 in 6:4 odpravil. Tekmecu je sicer dovolil devet žogic za break, a izkoriščena je bila le ena. Nole je unovčil pet od osmih.»Bil sem zbran. Tretji niz je bil težek zame, saj je Pablo dvignil raven igre. Morda zveni klišejsko, če rečem korak za korakom, ampak zame je zares pomembno, da ohranim mirno glavo,« je po svojem 350. dvoboju na največjih turnirjih ostal skromen Srb, ki bi lahko postal prvi igralec v pol stoletja, ki bi vse turnirje za veliki slam osvojil več kot enkrat.Enako bi lahko uspelo tudi Federerju, a ta čas (še) ni v formi, ki bi obetala osvojitev grand slama, na katerega Švicar čaka od januarja 2018. Letos je odigral šele peti dvoboj, vendar je pokazal, da še zdaleč ni za v staro šaro. Krizo je imel le v drugem nizu, ki ga je izgubil z 2:6. Moč, tudi mentalno, pa je pokazal, ko je v ključnem tretjem dobil tie-break.»Nisem vedel, kako bom izgledal proti tako dobremu tekmecu, kakršen je Marin. Letos sem le redko na igrišču. Toda v podaljšani igri sem zares dobro serviral in si povrnil samozavest,« je v tekoči francoščini povedal 39-letni Baselčan, ki ima tako kot veliki favorit20 naslovov za grand slam. Energijo je črpal tudi iz nekaj sto gledalcev, ki so na igrišču Philippe Chatrier uprizorili dolgo pogrešano vzdušje. Federer zdaj vodi proti Čiliću z 10:1, to pa je bil njegov prvi resni test v 18 mesecih. Zmagal je s 6:2, 2:6, 7:6 (4) in 6:2.»Super je biti nazaj, vesel sem bil vsakega gledalca, nisem vedel, kako se bom znašel pred publiko. Zelo sem srečen in zadovoljen s svojo igro. Z regeneracijo se ne obremenjujem, ali bo tu, ali pa je ne bo,« se je pošalil Federer, ki se je opravičil, ker je zaradi počasnega serviranja izmenjal nekaj težkih besed s sodnikom in prijateljem Čilićem. »Pozabimo to, dolgo me ni bilo in izgubil sem nekaj občutka za ritem.«Jutri bomo Slovenci stiskali pesti za dekleti, ki sta navdušili v prvih dveh predstavah. Obe bosta imeli na nasprotni strani mreže češki tekmici.se bo ob 11. uri pomerila s(68. na lestvici WTA),pa z 20. nosilko(zadnji dvoboj na igrišču Suzanne Lenglen). Zmaga pelje v osmino finala, kar bi bilo za obe prvič.