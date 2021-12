Medvedjev in Rubljov bosta izzvala Hrvate

V finalu Davisovega pokala bosta igrali teniški reprezentance Hrvaške in Rusije. Hrvati, ki se bodo v nedeljo potegovali za tretji naslov v tem tekmovanju, so v petek premagali Srbijo, Rusija pa je bila danes boljša od Nemčije.

Rusija, ki bo prav tako naskakovala drugo zmago v Davisovem pokalu, je v polfinalu vprašanje zmagovalca rešila že v uvodnih partijah posameznikov. Andrej Rubljov je s 6:4 in 6:0 premagal Dominika Koepferja, Danil Medvedjev pa je bil s 6:4, 6:4 boljši od Jan-Lennarda Struffa.

V igri dvojic je Nemčija prišla do častne točke. Kevin Krawietz in Tim Pütz sta po zaostanku 0:1 premagala Aslana Karaceva in Karena Hačanova s 4:6, 6:3 in 6:4.

Za Hrvaško bo to četrti nastop v finalu (2016), slavila je v letih 2005 in 2018, za Rusijo pa šesti. Zmagala je 2002 in 2006, izgubila pa 1994, 1995 in 2007.

Finale v Madridu se bo v nedeljo začel ob 16. uri.