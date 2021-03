Medvedjev ni imel težav v Miamiju, Korda prvič v četrtfinalu mastersa

V osmini finala teniškega mastersa v Miamiju sta svoji oviri uspešno preskočila najvišje postavljena nosilca, Danil Medvedjev in Stefanos Cicipas, medtem ko se je zalomilo petemu nosilcu Diegu Schwartzmannu.



Prvopostavljeni Rus Danil Medvedjev ni izgubil niza proti Američanu Francescu Tiafoeju (6:4, 6:3). V uvodnem nizu mu je enkrat odvzel servis, v drugem pa dvakrat in po 92 minutah napredoval v četrtfinale, kjer bo njegov nasprotnik Argentinec Roberto Bautista Agut.



Po skoraj podobnem scenariju je zmagal Grk Stefanos Cicipas, ki je Italijana Lorenza Sonega premagal s 6:2 in 7:6. Tudi Cicipas je bil na igrišču približno uro in pol (91 minut), v prvem nizu je prišel do enega breaka, v drugi pa se je za zmago moral boriti v podaljšani igri, ki jo je dobil s 7:2. Njegov četrtfinalni tekmec bo Poljak Hubert Hurkacz.



Lepo presenečenje pa je pripravil 20-letni Američan Sebastian Korda, ki je po treh nizih izločil petopostavljenega Argentinca Diega Schwarzmanna (6:3, 4:6, 7:5) in prvič v karieri napredoval v četrtfinale mastersa. Ameriški igralec je v 2 urah in 35 minutah štirikrat odvzel servis nasprotniku in serviral 8 asov.



»Danes sem odigral neverjeten dvoboj. Mentalno sem bil na visoki ravni in ostal miren. Tudi v tesnih situacijah sem verjel vase, na kar sem ponosen. Trdo delo, ki sem ga vložil s svojo ekipo, se obrestuje,« je po zmagi pojasnil Korda, ki bo za preboj v polfinale moral premagati četrtega nosilca, Rusa Andreja Rubljeva.

Bartyjeva in Svitolina v polfinalu

V ženski konkurenci je prva nosilka, Avstralka Ashleigh Barty​, uspešno napredovala v polfinale, potem ko je po treh nizih premagala Belorusinjo Arino Sabalenko s 6:4, 6:7 in 6:3.



Med najboljšimi štirimi bo zaigrala tudi petopostavljena Ukrajinka Jelina Svitolina​, ki je brez izgubljenega niza izločila Latvijko Anastasijo Sevastovo s 6:3 in 6:2.



Preostala četrtfinalna para sta Naomi Osaka - Maria Sakkari in Bianca Vanessa Andreescu - Sara Sorribes Tormo.



Miami, masters ATP (2,83 milijona evrov)

Osmina finala

Danil Medvedjev (Rus/1) - Frances Tiafoe (ZDA) 6:4, 6:3;

Roberto Bautista Agut (Špa/7) - John Isner (ZDA/18) 6:3, 4:6, 7:6 (7);

Jannik Sinner (Ita/21) - Emil Ruusuvuori (Fin) 6:3, 6:2;

Aleksander Bublik (Kaz/32) - Taylor Fritz (ZDA/22) 6:7 (5), 6:3, 6:4;

Hubert Hurkacz (Pol/26) - Miloš Raonić (Kan/12) 4:6, 6:3, 7:6 (4);

Sebastian Korda (ZDA) - Diego Schwartzman (Arg/5) 6:3, 4:6, 7:5;

Stefanos Cicipas (Grč/2) - Lorenzo Sonego (Ita/24) 6:2, 7:6 (2);

Andrej Rubljev (Rus/4) - Marin Čilić (Hrv) 6:4, 6:4.



Miami, masters WTA (2,83 milijona evrov)

Četrtfinale

Ashleigh Barty (Avs/1) - Arina Sabalenka (Blr/7) 6:4, 6:7 (5), 6:3;

Jelina Svitolina (Ukr/5) - Anastasija Sevastova (Lat) 6:3, 6:2.

