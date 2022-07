Milijoni necepljenih ilegalcev lahko, Novak Đoković ne more

Novak Đoković se te dneve še predaja užitkom 21. zmage na velikih slamih in sedme wimbledonske, v zakulisju pa njegovi podporniki bijejo bitko s časom in lobiranjem, da bi ameriški predsednik Joe Biden le spremenil zakonodajo. Popravljena bi tudi necepljenim lahko omogočila vstop v ZDA, zaradi česar bi Đoković lahko igral na letošnjem zadnjem velikem slamu, odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku (od 29. avgusta do 11. septembra) Po zdajšnji sanitarni zakonodaji morajo biti vsi, ki z letalom dopotujejo v ZDA in niso ameriški državljani niti priseljenci, cepljeni proti Covid-19 z omejenimi izjemami.

Đoković je že zatrdil, da se ne bo cepil, mnenje predsednikove administracije pa je bilo tudi jasno. »Preden se vkrcajo v letalo, morajo vsi predložiti dokazilo o statusu cepljenja proti Covid-19,« je zapisala Bela hiša.

A v ZDA so vse glasnejše zahteve, da bi teniškemu zvezdniku dovolili vstop v ZDA ne glede na njegovo zavračanje cepljenja. Đoković se namreč ne b mogel udeležiti niti drugih večjih turnirjev, kot sta turnirja serije ATP 1000 v kanadskem Torontu in v Cincinnatiju. Đokovićevi zavezniki trdijo, da si želijo privlačnejših turnirjev.

Med najglasnejšimi zdajšnjimi kritiki obstoječe zakonodaje je tudi senator zvezne države Teksas Drew Springer. »Biden Novaku Đokoviću prepoveduje prihod v ZDA, dovoljuje pa milijonom necepljenih ilegalcev, da prečkajo mejo,« je zapisal senator. »Hej Joe, kaj je še ena oseba brez cepljenja!!!?!!«

Prepoved je za nesmiselno označil tudi legendarni teniški igralec John McEnroe.