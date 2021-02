Nadal napredoval po manj kot dveh urah, Azarenka že izpadla

Hitro slovo dvakratne prvakinje

Belorusinja Viktorija Azarenka se je poslovila že po prvem dvoboju. FOTO: Jaimi Joy/Reuters



Juvanova nad trinajsto nosilko

Rezultati OP Avstralije

Na OP Avstralije je danes svojo pot uspešno začel drugopostavljeni Španec, ki je v uvodnem krogu brez težav premagal Srbas 6:3, 6:4 in 6:1.34-letnemu Špancu se na prvem nastopu ni poznalo, da se ubada z bolečinami v hrbtu, zaradi katerih ni igral na pokalu ATP. Svojega tekmeca je premagal po uri in 52 minutah, v katerih je nasprotniku šestkrat odvzel servis.»Za mano je zahtevnih 15 dni zaradi težav s hrbtom, zato je bilo danes pomembno le preživeti. Bil sem osredotočen na svojo igro. Potreboval sem zmago v treh nizih. Tukaj sem, da dam vse od sebe. Kaj več težko povem. Zdaj imam na voljo dan več, da se pripravim. Vsak dan je v tem pogledu pomemben. V Avstraliji si želim ostati čim dlje,« je dejal Nadal.Ta je je v prvem nizu hitro povedel s 3:0 in po šestih igrah vodil s 5:1. V sledeči je sicer izgubil servisno igro, a nato svoje delo dokončal v deveti za zmago s 6:3. Tudi v drugem je imel vse pod nadzorom in večinoma vodil s prednostjo dveh iger (3:1, 4:2, 5:3), za zmago v nizu je potreboval deset iger.Za konec je sledila še ena prepričljiva predstava, saj je Srbu v zadnjem nizu prepustil le eno igro. Končno razmerje točk je bilo 87:60.Španca v drugem krogu čaka zmagovalec dvoboja med Srbomin AmeričanomŽe v prvem krogu pa se je zalomilo dvakratni zmagovalki turnirja in dvanajsti nosilki, Belorusinji, ki je presenetljivo izgubila proti Američanki(5:7, 4:6).Belorusinja ni imela svojega dne, saj je naredila kar 7 dvojnih napak in 25 neizsiljenih napak, za nameček pa izgubila tudi štiri servisne igre, zaradi česar se je 61. igralka sveta veselila svoje sploh prve zmage na turnirju.»Razočarana sem, da nisem igrala tako dobro, kot sem sposobna. S tem se bo težko sprijazniti. Naredila sem vse za dobro pripravo na turnir, a stvari niso šle po mojih načrtih in se niso povezale,« je bil razočarana Azarenka.Tej je v uvodnem nizu dobro kazalo, saj je z breakom povedla s 4:2 in pri izidu 5:3 tudi servirala za zmago, a je zapravila zaključno žogico. Tudi pri rezultatu 5:5 je znova zatajila, saj je izgubila servisno igro in po dvanajstih igrah izgubila tudi niz.V drugem nizu je potek tekme narekovala Pegula. Ta je v peti igri odvzela servis nasprotnici za vodstvo s 3:2 in čeprav je bila v osmi neuspešna v svoji servisni igri in izgubila prednost (4:4), se je Azarenki oddolžila že v naslednji in povedla s 5:4, dvoboj pa zaključila z uspešno pretvorjeno prvo zaključno žogico.Jessica Pegula bo v drugem krogu igrala proti domačinki, njena nasprotnica pa bo boljša iz dvoboja medinV Melbournu bo danes igrala tudi, ki se bo v prvem krogu pomerila s trinajsto nosilko, AmeričankoJuvanova je edina preostala slovenska predstavnica v posamični konkurenci, saj soinAndrej Rubljov (Rus/7) - Yannick Hanfmann (Nem) 6:3, 6:3, 6:4;Thiago Monteiro (Bra) - Andrej Martin (Slk) 7:6 (8/6), 6:1, 6:2;Christopher O'Connell (Avs) - Jan-Lennard Struff (Nem) 7:6 (2), 7:6 (5), 6:1;Lloyd Harris (JAR) - Mikael Torpegaard (Dan) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2;Mackenzie McDonald (ZDA) - Marco Cecchinato (Ita) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2;Borna Ćorić (Hrv/22) - Guido Pella (Arg) 6:3, 7:6 (5), 7:5;Carlos Alcaraz (Špa) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:1, 6:4, 6:4;Rafael Nadal (Špa/2) - Laslo Đere (Srb) 6:3, 6:4, 6:1.Belinda Bencic (Švi/11) - Lauren Davis (ZDA) 6:3, 4:6, 6:1;Elise Mertens (Bel/18) - Leylah Fernandez (Kan) 6:1, 6:3;Sofia Kenin (ZDA/4) - Maddison Inglis (Avs) 7:5, 6:4;Kaia Kanepi (Est) - Anastasija Sevastova (Lat) 6:3, 6:1;Nadia Podoroska (Arg) - Christina McHale (ZDA) 6:4, 6:4;Nao Hibino (Jap) - Astra Sharma (Avs) 2:6, 6:3, 7:5;Garbine Muguruza (Špa/14) - Margarita Gasparjan (Rus) 6:4, 6:0;Ljudmila Samsonova (Rus) - Paula Badosa (Špa) 6:7 (4), 7:6 (4), 7:5;Ann Li (ZDA) - Zhang Shuai (Kit/31) 6:2, 6:0;Jessica Pegula (ZDA) - Viktorija Azarenka (Blr/12) 7:5, 6:4.