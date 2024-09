Nastop v Velenju bo zadnji v letu 2024

V nadaljevanju preberite:

Pogovarjali smo se z našo teniško igralko Tamaro Zidanšek, ki se po poškodbi vrača k tekmovanjem, ni je pa med navzočimi v tem tednu na največjem turnirju pri nas, WTA 125 v Ljubljani. Zakaj se je odločila za nastope v Aziji? Kakšen bo njen koledar do konca leta in kako ji kaže glede novembrskega nastopa za slovensko reprezentanco? Kako se ozira k prekinitvi sodelovanja s trenerjem Blažem Kavčičem in kako gleda na dopinški primer Jannika Sinnerja?