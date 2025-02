Neznanec spravil teniško zvezdnico v jok (VIDEO)

Zmagovalka OP ZDA leta 2021, britanska teniška zvezdnica Emma Raducanu, je med dvobojem drugega kroga turnirja WTA 1000 v Dubaju planila v jok zaradi obnašanja gledalca. Sodnik dvoboja in organizatorji so ga pospremili s tribun. Združenje WTA je pozneje sporočilo, da bodo moškega izključili z vseh dogodkov WTA, dokler ne bo jasno, ali obstaja resna nevarnost, je poročala STA.

»V ponedeljek je k Emmi Raducanu na javnem mestu pristopil moški, ki je kazal obsedeno vedenje,« piše v izjavi teniškega združenja. »Ta isti posameznik je bil identificiran v prvih vrstah med Emminim dvobojem v torek na dubajskem turnirju, zato je moral predčasno zapustiti tribuno. Do ocene ogroženosti nima vstopa na nobenem od turnirjev pod okriljem WTA.«

Raducanujeva, ta čas 61. igralka na svetovni lestvici, je v prvem nizu dvoboja proti Čehinji Karolini Muchovi jokala pri zaostanku 0:2, pristopila je k sodnici in se skrila za njen stol. Tudi Muchova je prišla do tekmice, da bi videla, kaj je narobe, zakaj je tekmica nehala igrati, in jo tolažila. Dvaindvajsetletna Britanka si je z brisačo večkrat obrisala solze, nadaljevala igro in izgubila dvoboj s 6:7 (6:8), 4:6.

»Varnost igralk je na prvem mestu,« so še zapisali pri WTA in dodali, da Raducanujeva prejema potrebno podporo za zagotovitev njenega dobrega počutja. Že pred leti je imela težave z zalezovalci. Leta 2022 je bil moški obsojen na družbeno koristno delo zaradi zalezovanja Raducanujeve, ob tem je prejel tudi petletno prepoved stikov.

Za zdaj ni nobenih informacij o identiteti moškega, ki je bil izločen v Dubaju.