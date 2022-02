Slovensko moško teniško reprezentanco v začetku marca čaka gostovanje v Južni Ameriki. V kvalifikacijah za svetovno skupino 1 Davisovega pokala se bo pomerila s prvim nosilcem skupine, Čilom, ki je nesporni favorit, glede na to, da bo Slovenija tja odpotovala s pomlajeno postavo. Kapetan Grega Žemlja je v ekipo uvrstil izkušenega Blaža Rolo ter tri igralce, rojene v tem tisočletju, Sebastiana Dominka, Bora Artnaka in Matica Dimica.

Čile bo nastopil v najmočnejši zasedbi. Vsi štirje igralci so na lestvici ATP uvrščeni višje kot najboljši Slovenec. Blaž Rola je 185., Čile pa bodo zastopali Cristian Garin, 27. igralec na svetu, Alejandro Tabilo (113. na ATP), Nicolas Jarry (143.) in Marcelo Tomas Barrios Vera (144.). »Gostovanje v Čilu je idealna priložnost za te mlade fante, da se preizkusijo proti najboljšim v naših skupini Davisovega pokala. Nihče od njih ne pričakuje čudeža, zahteval bom le, da dajo od sebe svoj maksimum. Moj cilj je oblikovanje ekipe, ki bo lahko v nekaj letih stopila v čevlje Aljaža Bedeneta, Blaža Kavčiča in Blaža Role, ki počasi končujejo kariere,« pravi kapetan Slovenije Žemlja.

Slovenija si je dvoboj s Čilom priigrala z zmago proti Paragvaju lani septembra v Portorožu, ne glede na razplet dvoboja v Viñi del Maru v Čilu, pa reprezentanco septembra letos čaka še en dvoboj. V primeru zmage v svetovni skupini 1, ob porazu pa v svetovni skupini 2.