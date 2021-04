Novak Đoković novembra pri naših sosedih

V teniških in tudi širših športnih krogih naše severne soseščine je čutiti navdušenje: od 25. novembra bo namreč del finalnega turnirja Davisovega pokala na Tirolskem. Pri mednarodni zvezi so namreč zdaj izbrali tri prireditelje, poleg že prej znanega Madrida so zeleno luč prižgali še kandidaturam Torina in Innsbrucka.



Oba sta bila doslej gostitelja zimskih olimpijskih iger, prvo evforijo pa je zaznati predvsem severno od Karavank, kjer so dogodek označili za največji teniški doslej v državi, poslovni direktor avstrijskega dela finala Herwig Straka pa prirejanje dveh skupin v Innsbrucku prireja z nogometnim eurom 2008: tudi takrat je imela Avstrija dve skupini, drugi dve sta bili v Švici, Dunaju pa je prav za konec pripadel veliki finale med Španijo in Nemčijo (1:0).



Natančen spored teniškega spektakla bo znan sredi maja v Madridu, jasno pa je že, da bo v tirolski metropoli skupina C, v kateri bosta poleg Avstrije še Nemčija in Srbija. Prireditelji pa že napovedujejo velepredstavo s prvim loparjem sveta Novakom Đokovićem, močnim nemškim adutom Alexom Zverevom in kajpak domačim zvezdnikom Dominicom Thiemom.

