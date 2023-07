Novaka Đokovića je tokrat ujela »policijska ura«

Novak Đoković si ob začetku dneva gotovo ni mislil, da se bo njegov dvoboj s Hubertom Hurkaczem v osmini finala teniškega turnirja v Wimbledonu zavlekel na jutri. Toda tako zaradi dolgih predhodnih dvobojev kot zaradi dobrega Poljakovega odpora ga je malo pred polnoči ujela »policijska ura«. Pri njegovem vodstvu s 7:6 (6), 7:6 (6) so nadaljevanje partije preložili na naslednji dan.

Pred tem se je vodilna igralka svetovne lestvice WTA, Poljakinja Iga Šwiatek, kozi šivankino uho uvrstila v četrtfinale. V dvoboju s Švicarko Belindo Bencic je v drugem nizu rešila dve zaključni žogi in na koncu slavila zmago s 6:7 (4), 7:6 (2) in 6:3. Šwiatkova, ki že ima lovorike z odprtega prvenstva Francije (2020, 2022, 2023) in OP ZDA (2022), v Wimbledonu pa dlje od osmine finala še ni prišla, se bo v četrtfinalu pomerila z Ukrajinko Elino Svitolino. Ta je po skoraj treh urah igre premagala nekdanjo številko 1 svetovnega tenisa, 33-letno Viktorijo Azarenko, z 11:9 v podaljšani igri tretjega niza.

Z zmago v tretjem krogu je največji uspeh v karieri dosegla 16-letna Rusinja Mirra Andrejeva. V dveh nizih je bila boljša od rojakinje Anastasije Potapove, ki je v prejšnjem krogu izločila Kajo Juvan.

Pri moških je zadnje mesto v osmini finala zasedel Bolgar Grigor Dimitrov, ki je med gledalce poslal Američana Francesa Tiafoeja s 6:2, 6:3, 6:2, v četrtfinale pa so se že uvrstili Rusa Roman Safjulin in Andrej Rubljov ter Italijan Jannik Sinner. Slednji je bil v treh nizih boljši od Kolumbijca Daniela Elahija Galana, Safjulin je proti Kanadčanu Denisu Shapovalovu potreboval štiri nize, Rubljov pa je odpor Kazahstanca Aleksandra Bublika strl šele v petem nizu s 6:4.

Uspešno sta danes mladinski turnir začela slovenska predstavnika. Sedemnajstletni Matic Križnik je premagal Romuna Aleksandra Comana z 2:6, 6:1 in 6:2, njegova vrstnica Ela Nala Milić pa je bila boljša od Poljakinje Zuzane Pawlikowski s 6:2 in 7:5.