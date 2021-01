Novi priznanji za Polono Hercog in Aljaža Bedeneta

Teniška zveza Slovenije je na virtualni podelitvi razglasila najboljše tekmovalce v letu 2020. V središču pozornosti sta bila Polona Hercog in Aljaž Bedene, ki so ju izbrali za najboljša igralca v minulem letu. Najboljši slovenski klub je že osemnajstič zapovrstjo postal ŽTK Maribor, št. 1 med našimi trenerji leta pa je Zoran Krajnc, ki bedi nad Tamaro Zidanšek.



V kategoriji do 18 let sta priznanji prejela Bor Artnak (AS Litija) in Živa Falkner (Otočec), med 16-letniki sta prevladovala Maj Premzl (ŽTK Maribor) in Ana Lanišek (Radomlje), med igralci, starimi do 14 let, sta bila najboljša Žiga Švec (ŽTK Maribor) in Nala Kovačič (ŽTK Maribor), v konkurenci do 12 let pa sta nagradi dobila Svit Suljić (Tabre) in Ela Plošnik (Triglav Kranj).



Tradicionalno je Teniška zveza Slovenija podelila še nekaj priznanj. Petrolov up leta je Maj Premzl, nagrado za posebne dosežke oziroma drugo mesto na ekipnem evropskem prvenstvu do 12 let so dobili Svit Suljić, Žiga Šeško in Luka Petrovič, priznanje za doprinos slovenskemu tenisu pa je prejel Ivan Gorjup, bivši predsednik TK Branik.

