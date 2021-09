Olimpijski prvak s 14. zaporedno zmago

Novak Đoković gre zanesljivo proti 21. zmagi na velikih slamih. FOTO: Kena Betancur/AFP



Udarjaj, saj slabše ne more biti

Američanka Shelby Rogers je izločila prvo postavljeno igralko Avstralko Ashleigh Barty. FOTO: Foto Elsa/AFP

Srbski teniški zvezdnikostaja v igri za koledarski grand slam, v ženski konkurenci pa se je poslavila prva nosilka in zmagovalka Wimbledona Avstralka, ki jo je presenetljivo ugnala Američankas 6:2, 1:6 in 7:6 (5).V tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je števila 1 svetovnega tenisa po zahtevnem obračunu ugnal Japonca Keija Nišikorija s 6:7 (4), 6:3, 6:3 in 6:2. S tem je Đoković storil naslednji korak k osvojitvi vseh štirih grand slamov v sezoni. Na začetku leta je slavil na OP Avstralije, nato je junija dodal lovoriko na OP Francije, v travnatem delu sezone pa si je pokoril še konkurenco v Wimbledonu. V sezoni mu manjka le uspeh na olimpijskih igrah v Tokiu.»V uvodu sem bil preveč pasiven. Iskal sem pravi ritem, Nišikori pa je začel precej hitreje in bolj agresivno kot moja prva dva tekmeca tukaj. V začetku drugega niza pa sem začutil, da gre. Bil sem zelo zbran. Morda nekaj točk nisem odigral najbolje, a bil sem odločen in fokusiran in to je na koncu odločilo tekmo,« je po novi zmagi pokomentiral 34-letni Srb.Naslednji tekmec na poti do zgodovinskega dosežka, ta je v odprti eri tenisa (od 1968) uspel le Avstralcu(1969), bo Američan, ki je ponoči premagal Rusas 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 in 6:3.Napredoval je tudi olimpijski prvak in četrti nosilec Nemec, ki je dosegel že 14. zaporedno zmago. Američanaje premagal s 3:6, 6:2, 6:3 in 2:1, saj je tekmec nato dvoboj predal in odšepal z igrišča. V osmini finala je tudi finalist Wimbledona šestopostavljeni Italijan, ki se je moral zelo potruditi za zmago nad Belorusoms 6:7 (5), 6:2, 6:4, 2:6 in 6:3. Pet nizov je za zmago potreboval tudi 20-letni Italijan, preden je ugnal Francozas 7:6 (1), 6:2, 4:6, 4:6 in 6:4.Presenečenje je poraz sedmopostavljenega Kanadčana, ki ga je trikrat s po 6:4 premagal Južnoafričan»Res nisem hotela izgubiti. Rekla sem si udarjaj žogico in se potrudi. Saj slabše ne more biti, doslej sem z njo vedno izgubila,« je po tekmi povedala vesela Rogersova, ki je prejšnjih pet medsebojnih dvobojev z Avstralko izgubila. Petindvajsetletna Bartyjeva je v tretjem nizu vodila že s 5:2, tudi servirala za zmago, a je Američanki uspel preobrat, s čimer je na noge dvignila tudi občinstvo.Zdaj se Rogersovi nasmiha vsaj četrtfinale, saj bo njena naslednja tekmica britanska kvalifikantka, ki pa je v dobri formi. Ta je za zmago nad Špankos 6:0 in 6:1 potrebovala vsega 70 minut.Polfinalistka odprtega prvenstva Francije Grkinjaje s 6:4 in 6:3 ugnala dvakratno zmagovalko Wimbledona desetopostavljeno Čehinjo Ps 6:4 in 6:3. V osmini fianal se bo pomerila s šestopostavljeno zmagovalko US Opna 2019 Kanadčanko, ki je s 6:1 in 6:2 gladko ugnala BelgijkoOlimpijska prvakinja Švicarkaje brez težav ugnala Američankos 6:2 in 6:4. Zdaj bo na vrsti težka tekmica Poljakinja, lanska zmagovalka Roland Garrosa, ki je v treh nizih s 6:3, 4:6 in 6:3 premagala Estonko6:3, 4:6, 6:3.Četrtopostavljena Čehinjaje Avstralkopremagala s 6:3 in 6:2.