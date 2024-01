OP Avstralije že takoj živahen

Rus Danil Medvedjev in Američanka Coco Gauff sta napredovala v drugi krog uvodnega teniškega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva Avstralije. V Melbournu sta zmagala tudi Grk Stefanos Tsitsipas in domačin Alex de Minaur. Nastope sta po prvem krogu končali zmagovalka Wimbledona, Čehinja Marketa Vondroušova, in povratnica Naomi Osaka.

Dvakratni finalist in tretji nosilec turnirja Medvedjev je v vročem Melbourne Parku premagal francoskega kvalifikanta Terencea Atmana. Slednji je dvoboj zaradi krčev predal v četrtem nizu, ko je izgubljal z 1:2. Prvi niz je Francoz sicer dobil s 7:5, naslednja dva sta nato pripadla Rusu s 6:2 in 6:4. »Ko je postalo zame telesno težko, je on začel dobivati krče, tako da so bile razmere brutalne. Bil sem utrujen, a v takšnih situacijah je velikokrat utrujen tudi tekmec. Gre za to, kdo to bolje obvlada,« je dejal Medvedjev. Finalist 2021 in 2022 bo v naslednjem krogu igral proti Fincu Emilu Ruusuvuoriju.

Tudi Tsitsipas, ki je lani v finalu izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću, je v prvem nizu proti Belgijcu Zizouju Bergsu klonil s 5:7. Zatem je sedmi nosilec zaigral veliko bolje in naslednje tri suvereno dobil s 6:1, 6:1 in 6:3. Domači as de Minaur, deseti nosilec, se je v drugi krog prebil preko Kanadčana Miloša Raonića, saj je slednji dvoboj predal pri izidu 1:1 v nizih in zaostanku 0:2 v tretjem. Uspešen je bil tudi deveti nosilec, Poljak Hubert Hurkacz, brez težav je s 3:0 v nizih odpravil domačega kvalifikanta in 343. igralca sveta Omarja Jasiko.

Slovo tudi Murrayja

V ženski konkurenci je četrta nosilka Gauffova premagala Slovakinjo Anno Karolino Schmiedlovo. Devetnajstletna zmagovalka odprtega prvenstva ZDA je bila boljša s 6:3 in 6:0. »Danes sem bila nekoliko živčna pred tekmo. Verjetno se je to poznalo. Uspelo se mi je umiriti in nato igrati svoj dober, ne najboljši, a dober tenis,« je povedala Coco Gauff, ki je pred Melbournom na turnirju v Aucklandu ubranila naslov. V drugem krogu jo čaka nepostavljena rojakinja Caroline Dolehide.

Uvodno zmago je dosegla tudi šesta nosilka, Tunizijka Ons Jabeur. Slednja je premagala ukrajinsko kvalifikatnko Julijo Starodubcevo s 6:3, 6:1. Deseta nosilka, Brazilka Beatriz Haddad Maia je po treh nizih 6:2, 3:6 in 6:2 le strla Čehinjo Lindo Fruhvirtovo. Hitro pa se je od grand slama poslovila Vondroušova, ki je presenetljivo z 1:6 in 2:6 izgubila proti ukrajinski kvalifikantki Dajani Jastremski, 93. igralki s svetovne lestvice. Čehinja je zaradi poškodbe izpustila turnir v Adelaide in dejala, da ima tudi težave z ramo. »Nisem veliko trenirala pred turnirjem, saj sem bila poškodovana. Odigrala je dober dvoboj, jaz nisem igrala dobro in zato sem izgubila,« je po porazu dejala Vondroušova. Ta je s tem postala trenutno najvišja nosilka, ki je že končala nastope v Melbournu.

Glavna atrakcija večernih tekem je bila 26-letna novopečena mama Naomi Osaka, ki se je od tenisa umaknila septembra 2022. Po julijskem rojstvu deklice Shai se je japonska zvezdnica odločila, da se vrne za letošnjo sezono. V prvem krogu ji je nasproti mreže stala 16. nosilka, Francozinja Caroline Garcia, ki je bila boljša s 6:4 in 7:6 (2).

Poslovil se je tudi veteran in petkratni finalist Andy Murray. Šestintridesetletni Britanec je v treh nizih klonil proti 30. nosilcu, Argentincu Tomasu Etcheverryju.