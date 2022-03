Organizatorji OP Francije: Đoković bi v tem trenutku igral

V Parizu se tako obeta prvi turnir za grand slam v zadnjih dveh letih, ki bo minil brez omejitvenih ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa. Organizatorji Roland-Garrosa so sicer med peripetijami Novaka Đokovića v Avstraliji, kjer mu po posredovanju državnega vrha nato vendarle niso dovolili nastopa, napovedali, da brez prejema cepiva proti covidu-19 ne bo imel pravice nastopa niti na OP Francije.

V Franciji so na začetku tedna sprostili ukrepe na vseh javnih mestih, izjeme so bolnišnice, domovi za starejše in javni prevoz, tako da lahko nemoteno potekajo tudi športni dogodki.

»V tem trenutku nič ne preprečuje Đokoviću nastopa na OP Francije,« je na sredini novinarski konferenci dejala direktorica turnirja Amelie Mauresmo, potem ko je ob odsotnosti 20-kratnega osvajalca grand slamov in branilca naslova v Avstraliji slavil Španec Rafael Nadal, ki je na večni lestvici prehitel tako Đokovića kot Švicarja Rogerja Federerja (oba po 20 naslovov) z 21. lovoriko. Đoković bi tudi v Parizu sicer nastopal v vlogi branilca naslova.

Predsednik francoske zveze ostaja previden

Štiriintridesetletni Beograjčan se ni odpravil v Indian Wells na turnir ATP 1000, ne bo pa ga niti v Miamiju, saj v Združenih državah Amerike za vstop v državo še vedno zahtevajo potrdilo o prejemu cepiva. A še vedno bi lahko prišlo do sprememb; kot je dejal predsednik Francoske teniške zveze Gilles Moretton bo do 22. maja, ko se turnir začne, vse v rokah države.

»Virus še vedno kroži in moramo biti previdni. Če bi se stvari spet začele dogajati in bi država sprejela nove ukrepe, mi ne bi bili izvzeti,« je dejal Moretton, ki je zadovoljen potrdil, da so od začetka prodaje vstopnic 8. marca že prodali 500 od skupno 600 tisoč dragocenih koščkov papirja.